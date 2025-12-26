经济日历部分

经济日历

国家

日本银行(BoJ) 短观报告小型制造业前景指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
日本央行 (Bank of Japan)
部门：
业务
低级别 2 -1
-1
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
2
2
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

短观小型制造业前景指数反映了对日本小型工业企业下季度商业环境和经济增长步伐的调查。受访者会被问及商业状况、供需情况、库存量、产量、就业、利润等方面问题。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。

这个调查每季度在全国大约10,000家公司实施。小型企业的定义：批发业，资本低于1亿日元，且员工不足100人；制造业等，资本低于3亿日元，且员工不足300人。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。受访者可以从三个选项中做出选择：良好、不太好、不好。

在雷曼事件(Lehman)冲击之后，中小企业的商业信心急剧下降。然而，自那以后一直在复苏，调查达到了雷曼危机前的水平。批发业、零售业和服务业趋于平稳，制造业和建筑业呈下降趋势。

日本中小企业众多，但近年来由于管理人员老龄化、接班人缺乏等原因，出现了破产问题。

最后值:

真实值

预测值

"日本银行(BoJ) 短观报告小型制造业前景指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
2
-1
-1
3 Q 2025
-1
-1
-2
2 Q 2025
-2
0
-1
1 Q 2025
-1
0
0
4 Q 2024
0
0
0
3 Q 2024
0
0
0
2 Q 2024
0
0
0
1 Q 2024
0
0
0
4 Q 2023
-1
-14
-2
3 Q 2023
-2
-17
-1
2 Q 2023
-1
-21
-4
1 Q 2023
-4
-21
-5
4 Q 2022
-5
-19
-5
3 Q 2022
-5
-14
-5
2 Q 2022
-5
-5
-5
1 Q 2022
-5
10
-1
4 Q 2021
-1
14
-4
3 Q 2021
-4
12
-6
2 Q 2021
-6
0
-12
1 Q 2021
-12
-38
-26
4 Q 2020
-26
-26
-38
3 Q 2020
-38
-52
-47
2 Q 2020
-47
-153
-29
1 Q 2020
-29
-14
-12
4 Q 2019
-12
-13
-9
3 Q 2019
-9
-14
-5
2 Q 2019
-5
-6
-2
1 Q 2019
-2
2
8
4 Q 2018
8
9
11
3 Q 2018
11
20
12
2 Q 2018
12
7
12
1 Q 2018
12
14
11
4 Q 2017
11
7
8
3 Q 2017
8
13
6
2 Q 2017
6
0
1 Q 2017
0
-4
4 Q 2016
-4
-5
3 Q 2016
-5
-7
2 Q 2016
-7
-6
1 Q 2016
-6
-4
4 Q 2015
-4
-2
3 Q 2015
-2
0
2 Q 2015
0
0
1 Q 2015
0
-5
4 Q 2014
-5
0
3 Q 2014
0
3
2 Q 2014
3
-6
1 Q 2014
-6
-1
4 Q 2013
-1
-5
3 Q 2013
-5
-7
12
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码