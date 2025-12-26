短观小型制造业前景指数反映了对日本小型工业企业下季度商业环境和经济增长步伐的调查。受访者会被问及商业状况、供需情况、库存量、产量、就业、利润等方面问题。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。

这个调查每季度在全国大约10,000家公司实施。小型企业的定义：批发业，资本低于1亿日元，且员工不足100人；制造业等，资本低于3亿日元，且员工不足300人。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。受访者可以从三个选项中做出选择：良好、不太好、不好。

在雷曼事件(Lehman)冲击之后，中小企业的商业信心急剧下降。然而，自那以后一直在复苏，调查达到了雷曼危机前的水平。批发业、零售业和服务业趋于平稳，制造业和建筑业呈下降趋势。

日本中小企业众多，但近年来由于管理人员老龄化、接班人缺乏等原因，出现了破产问题。

