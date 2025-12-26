日本银行(BoJ) 企业服务价格指数年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
价格
|低级别
|2.7%
|2.9%
|
2.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.7%
|
2.7%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
企业服务价格指数(CSPI)衡量企业之间进行服务贸易时的通货膨胀率。该指数反映了企业间服务业的供需趋势。
企业服务价格的年环比是指国内产品在指定月份的价格波动与上年同期的比较。这个指数显示了国家通货膨胀水平和服务业的发展。
日本央行(BoJ)公布的银行批发价格指数是通胀指数的代表，但没有服务价格变动。然而，随着经济中服务业的广泛发展，企业服务价格指数应运而生，以反映企业间服务价格的变动。
广告费、通讯费和计算机等租赁费与工资趋势密切相关，预计未来工资上涨可能导致成本和通货膨胀增加。该指数越高，对通胀的影响就越大。
最后值:
真实值
预测值
"日本银行(BoJ) 企业服务价格指数年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.7%
2.9%
2.7%
10月 2025
2.7%
2.9%
3.1%
9月 2025
3.0%
2.8%
2.7%
8月 2025
2.7%
3.1%
2.6%
7月 2025
2.9%
3.3%
3.2%
6月 2025
3.2%
3.2%
3.4%
5月 2025
3.3%
3.1%
3.4%
4月 2025
3.1%
3.0%
3.3%
3月 2025
3.1%
3.0%
3.2%
2月 2025
3.0%
3.0%
3.2%
1月 2025
3.1%
3.1%
3.0%
12月 2024
2.9%
3.1%
3.0%
11月 2024
3.0%
2.8%
2.9%
10月 2024
2.9%
2.4%
2.8%
9月 2024
2.6%
2.5%
2.8%
8月 2024
2.7%
2.5%
2.7%
7月 2024
2.8%
2.9%
3.1%
6月 2024
3.0%
2.8%
2.7%
5月 2024
2.5%
2.9%
2.7%
4月 2024
2.8%
2.1%
2.4%
3月 2024
2.3%
2.0%
2.2%
2月 2024
2.1%
2.0%
2.1%
1月 2024
2.1%
2.3%
2.4%
12月 2023
2.4%
1.7%
2.4%
11月 2023
2.3%
2.5%
2.3%
10月 2023
2.3%
2.5%
2.0%
9月 2023
2.1%
2.1%
2.1%
8月 2023
2.1%
1.4%
1.7%
7月 2023
1.7%
1.1%
1.4%
6月 2023
1.2%
1.4%
1.7%
5月 2023
1.6%
1.5%
1.6%
4月 2023
1.6%
1.6%
1.7%
3月 2023
1.6%
1.6%
1.7%
2月 2023
1.8%
1.5%
1.6%
1月 2023
1.6%
1.5%
1.5%
12月 2022
1.5%
1.7%
1.7%
11月 2022
1.7%
1.7%
1.8%
10月 2022
1.8%
1.8%
2.1%
9月 2022
2.1%
1.8%
2.0%
8月 2022
1.9%
2.2%
2.0%
7月 2022
2.1%
2.2%
2.1%
6月 2022
2.0%
2.0%
1.9%
5月 2022
1.8%
1.5%
1.7%
4月 2022
1.7%
0.9%
1.3%
3月 2022
1.3%
0.6%
1.1%
2月 2022
1.1%
0.4%
1.2%
1月 2022
1.2%
0.7%
1.1%
12月 2021
1.1%
1.1%
1.1%
11月 2021
1.1%
1.3%
1.0%
10月 2021
1.0%
1.2%
0.9%
