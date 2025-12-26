日本生产能力利用率 (Japan Capacity Utilization Rate)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|-0.4%
|
2.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
生产能力利用率显示了当前使用的生产能力百分比。这是一个反映制成品生产和需求增长的指标。
如果使用产能低于80%，则认为产量减少。该指标的增长刺激通货膨胀压力和促进经济增长。在大多数情况下，如果利用率稳定在80%以上，则利用率很可能开始上升。
利用率是经济学和管理会计学中的一个概念，它表明公司或国家实际使用的设备生产能力。因此，它是涉及的是实际生产，即当设备完全使用时可制造的潜在产品数量与已安装设备生产的"实际"产品相比。
该指数值定义为在标准条件下（一定标准下的工作天数、设备和劳动力）可生产的最大产量。
超出预测值的指数值对日元报价有积极影响。不过，日元受外国指标的影响往往大于国内指标。
最后值:
真实值
预测值
"日本生产能力利用率 (Japan Capacity Utilization Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
-0.4%
2.5%
9月 2025
2.5%
-0.9%
-2.3%
8月 2025
-2.3%
0.6%
-1.1%
7月 2025
-1.1%
-0.3%
-1.8%
6月 2025
-1.8%
-0.9%
2.0%
5月 2025
2.0%
-3.5%
1.3%
4月 2025
1.3%
-0.3%
-2.4%
3月 2025
-2.4%
0.0%
-1.1%
2月 2025
-1.1%
0.0%
4.5%
1月 2025
4.5%
-0.3%
-0.2%
12月 2024
-0.2%
1.6%
-1.9%
11月 2024
-1.9%
0.9%
2.6%
10月 2024
2.6%
0.5%
4.4%
9月 2024
4.4%
-1.4%
-5.3%
8月 2024
-5.3%
-1.1%
2.5%
7月 2024
2.5%
-1.2%
-3.1%
6月 2024
-3.1%
0.3%
4.1%
5月 2024
4.1%
0.3%
4月 2024
0.3%
1.3%
3月 2024
1.3%
-0.5%
2月 2024
-0.5%
-7.9%
1月 2024
-7.9%
0.2%
12月 2023
-0.1%
0.3%
11月 2023
0.3%
-0.5%
1.5%
10月 2023
1.5%
1.3%
0.4%
9月 2023
0.4%
-1.1%
0.5%
8月 2023
0.5%
0.4%
-2.2%
7月 2023
-2.2%
0.0%
3.8%
6月 2023
3.8%
-1.6%
-6.3%
5月 2023
-6.3%
-2.5%
3.0%
4月 2023
3.0%
0.3%
0.8%
3月 2023
0.8%
1.5%
3.9%
2月 2023
3.9%
0.5%
-5.5%
1月 2023
-5.5%
0.1%
-1.1%
12月 2022
-1.1%
0.8%
-1.4%
11月 2022
-1.4%
0.9%
2.2%
10月 2022
2.2%
-2.2%
-0.4%
9月 2022
-0.4%
-1.9%
1.2%
8月 2022
1.2%
-0.2%
2.4%
7月 2022
2.4%
1.1%
9.6%
6月 2022
9.6%
-0.7%
-9.2%
5月 2022
-9.2%
1.5%
0.0%
4月 2022
0.0%
1.6%
-1.6%
3月 2022
-1.6%
-0.1%
1.5%
2月 2022
1.5%
-3.4%
-3.2%
1月 2022
-3.2%
-0.3%
-0.4%
12月 2021
-0.4%
1.6%
8.0%
11月 2021
8.0%
1.7%
6.2%
10月 2021
6.2%
0.7%
-7.3%
9月 2021
-7.3%
0.5%
-3.9%
