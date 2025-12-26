经济日历部分

经济日历

国家

日本居民消费价格指数(CPI) （不包含食品和能源）年率y/y (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
统计局 (Statistics Bureau)
部门：
价格
中级别 3.0% 3.1%
3.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
3.0%
3.0%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

居民消费价格指数(CPI)（不包括食品&能源）年率y/y反映了日本家庭已购商品和服务的价格变化。 <82/85/81% >该指数将给定月份与上月相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，但不包含税费和社会保险费。由于高波动性，这个指数不包含食品和能源的价格。

这个指数用于评估本国通货膨胀和经济发展。

超出预期的增长可以被视为是日元的利好。CPI是衡量物价波动的时间序列，包括全国居民家庭购买的商品和服务的价格。也就是说，家庭的消费结构以固定值固定不变，这个指标反映的是与物价波动有关的固定消费支出的变化。

指数计算中使用的各项权重根据总务省统计局进行的家庭调查结果进行计算。项目价格为统计局零售价格调查所调查的零售价格。这些结果被用作各种经济措施和养老金修订的基础。

最后值:

真实值

预测值

"日本居民消费价格指数(CPI) （不包含食品和能源）年率y/y (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
3.0%
3.1%
3.1%
10月 2025
3.1%
2.8%
3.0%
9月 2025
3.0%
3.3%
3.3%
8月 2025
3.3%
3.5%
3.4%
7月 2025
3.4%
3.6%
3.4%
6月 2025
3.4%
3.4%
3.3%
5月 2025
3.3%
3.3%
3.0%
4月 2025
3.0%
3.3%
2.9%
3月 2025
2.9%
3.0%
2.6%
2月 2025
2.6%
2.6%
2.5%
1月 2025
2.5%
2.5%
2.4%
12月 2024
2.4%
2.6%
2.4%
11月 2024
2.4%
2.2%
2.3%
10月 2024
2.3%
1.9%
2.1%
9月 2024
2.1%
1.8%
2.0%
8月 2024
2.0%
1.6%
1.9%
7月 2024
1.9%
2.2%
2.2%
6月 2024
2.2%
1.9%
2.1%
5月 2024
2.1%
2.2%
2.4%
4月 2024
2.4%
2.7%
2.9%
3月 2024
2.9%
2.9%
3.2%
2月 2024
3.2%
3.4%
3.5%
1月 2024
3.5%
3.5%
3.7%
12月 2023
3.7%
3.5%
3.8%
11月 2023
3.8%
4.0%
4.0%
10月 2023
4.0%
4.1%
4.2%
9月 2023
4.2%
3.8%
4.3%
8月 2023
4.3%
3.8%
4.3%
7月 2023
4.3%
4.4%
4.2%
6月 2023
4.2%
4.9%
4.3%
5月 2023
4.3%
4.4%
4.1%
4月 2023
4.1%
3.4%
3.8%
3月 2023
3.8%
3.4%
3.5%
2月 2023
3.5%
3.4%
3.2%
1月 2023
3.2%
3.2%
3.0%
12月 2022
3.0%
2.9%
2.8%
11月 2022
2.8%
2.7%
2.5%
10月 2022
2.5%
1.9%
1.8%
9月 2022
1.8%
2.0%
1.6%
8月 2022
1.6%
1.7%
1.2%
7月 2022
1.2%
0.6%
1.0%
6月 2022
1.0%
-0.1%
0.8%
5月 2022
0.8%
0.4%
0.8%
4月 2022
0.8%
-0.9%
-0.7%
3月 2022
-0.7%
-1.1%
-1.0%
2月 2022
-1.0%
-0.9%
-1.1%
1月 2022
-1.1%
-0.7%
-0.7%
12月 2021
-0.7%
-0.7%
-0.6%
11月 2021
-0.6%
-0.6%
-0.7%
10月 2021
-0.7%
-0.6%
-0.5%
12345
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码