居民消费价格指数(CPI)（不包括食品&能源）年率y/y反映了日本家庭已购商品和服务的价格变化。 <82/85/81% >该指数将给定月份与上月相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，但不包含税费和社会保险费。由于高波动性，这个指数不包含食品和能源的价格。

这个指数用于评估本国通货膨胀和经济发展。

超出预期的增长可以被视为是日元的利好。CPI是衡量物价波动的时间序列，包括全国居民家庭购买的商品和服务的价格。也就是说，家庭的消费结构以固定值固定不变，这个指标反映的是与物价波动有关的固定消费支出的变化。

指数计算中使用的各项权重根据总务省统计局进行的家庭调查结果进行计算。项目价格为统计局零售价格调查所调查的零售价格。这些结果被用作各种经济措施和养老金修订的基础。

最后值: