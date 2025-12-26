短观调查的官方名称是“短期经济观察调查”。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。这个计算每季度在全国大约10,000家公司实施。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。

日本央行(BOJ)大型制造业前景短观调查反映了工业企业有关下季度经济增长步伐和商业环境的预测。这个计算基于对主要行业代表的调查。问题涵盖营业环境，供需情况，库存，生产产量，就业，财务状况，利润，税收和信贷条件以及产品价格的变化。

日本央行全国短期经济调查(Tankan)公布的指数是日本经济的重要指标，它决定着大型企业的经营状况，并主要归因于制造业。

高于0的数值表示有所改进，低于0的数值表示情况不乐观。

最后值: