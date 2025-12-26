日本核心机械订单月率m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|低级别
|7.0%
|
4.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.3%
|
7.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本核心机械订单月率m/m衡量的是与上一月份相比，在参考月份日本机械公司收到的新订单数量。因产品订单的高波动性，这个指标的计算不包括造船和能源综合企业。
这是投资的重要指标，也是制造业生产的主要指标。它可以了解资本投资的趋势，因为数据是在资本投资的机器从机器制造商订购的阶段注册的。
核心机械订单被视为比实际资本投资提前6至9个月的指标。该指数显示了国内对耐用品和生产资料需求的增加。
高于预期的数值被视为对JPY有利/看涨。低于预期的数值被视为对JPY不利/看跌。但是，由于每月的变动有相当大的变化，所以在分析时，有必要保持一个季度的基础。
最后值:
真实值
预测值
"日本核心机械订单月率m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
7.0%
4.2%
9月 2025
N/D
-1.2%
-0.9%
8月 2025
-0.9%
1.0%
-4.6%
7月 2025
-4.6%
-2.4%
3.0%
6月 2025
3.0%
0.1%
-0.6%
5月 2025
-0.6%
-3.1%
-9.1%
4月 2025
-9.1%
7.8%
13.0%
3月 2025
13.0%
-0.2%
4.3%
2月 2025
4.3%
0.4%
-3.5%
1月 2025
-3.5%
0.0%
-0.8%
12月 2024
-1.2%
1.1%
3.4%
11月 2024
3.4%
0.5%
2.1%
10月 2024
2.1%
-0.5%
-0.7%
9月 2024
-0.7%
0.1%
-1.9%
8月 2024
-1.9%
1.5%
-0.1%
7月 2024
-0.1%
-0.9%
2.1%
6月 2024
2.1%
1.9%
-3.2%
5月 2024
-3.2%
4.6%
-2.9%
4月 2024
-2.9%
-4.7%
2.9%
3月 2024
2.9%
3.3%
7.7%
2月 2024
7.7%
1.0%
-1.7%
1月 2024
-1.7%
0.0%
1.9%
12月 2023
2.7%
0.8%
-4.9%
11月 2023
-4.9%
-0.5%
0.7%
10月 2023
0.7%
-0.7%
1.4%
9月 2023
1.4%
-0.1%
-0.5%
8月 2023
-0.5%
-1.8%
-1.1%
7月 2023
-1.1%
2.7%
2.7%
6月 2023
2.7%
-0.7%
-7.6%
5月 2023
-7.6%
-3.2%
5.5%
4月 2023
5.5%
3.9%
-3.9%
3月 2023
-3.9%
0.5%
-4.5%
2月 2023
-4.5%
0.2%
9.5%
1月 2023
9.5%
2.8%
0.3%
12月 2022
1.6%
4.9%
-8.3%
11月 2022
-8.3%
0.4%
5.4%
10月 2022
5.4%
-1.0%
-4.6%
9月 2022
-4.6%
1.8%
-5.8%
8月 2022
-5.8%
-3.1%
5.3%
7月 2022
5.3%
-0.4%
0.9%
6月 2022
0.9%
5.2%
-5.6%
5月 2022
-5.6%
-2.2%
10.8%
4月 2022
10.8%
-2.4%
7.1%
3月 2022
7.1%
1.8%
-9.8%
2月 2022
-9.8%
0.2%
-2.0%
1月 2022
-2.0%
-2.0%
3.1%
12月 2021
3.6%
0.7%
3.4%
11月 2021
3.4%
1.3%
3.8%
10月 2021
3.8%
0.2%
0.0%
9月 2021
0.0%
0.2%
-2.4%
