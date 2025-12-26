就业申请比率描述了日本劳动力市场供需平衡情况。这个指标按月发布。该指数用来综合评估劳动力市场和国家经济发展情况。

该比率代表求职者与职位空缺的比率。这是衡量经济中就业健康状况的一个指标。也是反映劳动力市场供求状况的代表性指标。应注意，该指标数据仅限于通过公共就业保障办公室招聘和求职，应届毕业生不包括在内。

高于预期的数值应视为对JPY有利，而低于预期的数值则被视为对JPY不利。

在日本，应届毕业生和处于职业生涯中期的招聘之间有着明显的区别，许多公司倾向于选择应届毕业生。这是由于许多日本企业长期以来都是终身雇佣，因此使应届毕业生与企业文化相融更加容易。

在日本，据说劳动力短缺，但招聘工资不一定增加。在日本，加班费的支付往往不公平，但许多日本人仍然不会罢工或更换工作。这是因为人们普遍认为频繁换工作是不好的。

最后值: