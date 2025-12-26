日本求才/求职比率 (Japan Jobs to Applicants Ratio)
|低级别
|1.18
|1.18
|
1.18
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.17
|
1.18
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
就业申请比率描述了日本劳动力市场供需平衡情况。这个指标按月发布。该指数用来综合评估劳动力市场和国家经济发展情况。
该比率代表求职者与职位空缺的比率。这是衡量经济中就业健康状况的一个指标。也是反映劳动力市场供求状况的代表性指标。应注意，该指标数据仅限于通过公共就业保障办公室招聘和求职，应届毕业生不包括在内。
高于预期的数值应视为对JPY有利，而低于预期的数值则被视为对JPY不利。
在日本，应届毕业生和处于职业生涯中期的招聘之间有着明显的区别，许多公司倾向于选择应届毕业生。这是由于许多日本企业长期以来都是终身雇佣，因此使应届毕业生与企业文化相融更加容易。
在日本，据说劳动力短缺，但招聘工资不一定增加。在日本，加班费的支付往往不公平，但许多日本人仍然不会罢工或更换工作。这是因为人们普遍认为频繁换工作是不好的。
最后值:
真实值
预测值
"日本求才/求职比率 (Japan Jobs to Applicants Ratio)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
