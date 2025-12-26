日本央行(BoJ)利率决策每年公布八次。监管机构的利率用来向商业银行提供贷款。设置利率是日本央行用来调节其货币强度的主要货币政策工具之一。日本央行(BOJ)政策委员会成员就利率的设定达成共识。

当经济衰退时，利率会降低，而当经济好转时，利率会提高。也有几年由于经济状况恶化，利率变成负值。由于经济长期衰退，被称为“失去的20年”，日本的银行正在经历长期的货币宽松。

交易者密切关注利率变化，因为短期利率是货币估值的主要因素。

最后值: