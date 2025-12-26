日本银行(BoJ) 利率决策 (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
货币
|高级别
|0.8%
|
0.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
0.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本央行(BoJ)利率决策每年公布八次。监管机构的利率用来向商业银行提供贷款。设置利率是日本央行用来调节其货币强度的主要货币政策工具之一。日本央行(BOJ)政策委员会成员就利率的设定达成共识。
当经济衰退时，利率会降低，而当经济好转时，利率会提高。也有几年由于经济状况恶化，利率变成负值。由于经济长期衰退，被称为“失去的20年”，日本的银行正在经历长期的货币宽松。
交易者密切关注利率变化，因为短期利率是货币估值的主要因素。
最后值:
真实值
"日本银行(BoJ) 利率决策 (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
0.8%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
