日本银行(BoJ)核心CPI加权中值年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)
|中级别
|1.3%
|1.8%
|
1.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.6%
|
1.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本银行(BoJ)核心CPI加权中值年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份商品和服务价格（不包括食品和能源价格）的加权平均百分比变化。CPI（不包括最不稳定成分）对季节性波动或政府调控高度敏感，被认为是反映消费价格最可靠的指标。
不稳定的食品和能源价格被排除在核心CPI计算之外。此外，根据截至2015基准年的家庭支出结构，将权重分配给各个组成部分。政府公布核心CPI加权中值数据，作为官方统计数据的一部分。每月在临近报告后的月底发布数据。
该指数是根据总务省公布的零售价格统计调查而编制。统计数据收集始于1946年8月。普通统计是指全国居民消费价格指数。
核心CPI加权中值的上升反映了与参考时期相比的消费篮子价格的提高，因此表示本国生活成本的增加。CPI增速加快表明消费通货膨胀上升。
高于预期的数值通常被认为有利于日元(JPY)报价（因为日本银行可以提高利率以对抗通胀，进而吸引外国投资）。
最后值:
真实值
预测值
"日本银行(BoJ)核心CPI加权中值年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
