日本银行(BoJ)核心CPI加权中值年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份商品和服务价格（不包括食品和能源价格）的加权平均百分比变化。CPI（不包括最不稳定成分）对季节性波动或政府调控高度敏感，被认为是反映消费价格最可靠的指标。

不稳定的食品和能源价格被排除在核心CPI计算之外。此外，根据截至2015基准年的家庭支出结构，将权重分配给各个组成部分。政府公布核心CPI加权中值数据，作为官方统计数据的一部分。每月在临近报告后的月底发布数据。

该指数是根据总务省公布的零售价格统计调查而编制。统计数据收集始于1946年8月。普通统计是指全国居民消费价格指数。

核心CPI加权中值的上升反映了与参考时期相比的消费篮子价格的提高，因此表示本国生活成本的增加。CPI增速加快表明消费通货膨胀上升。

高于预期的数值通常被认为有利于日元(JPY)报价（因为日本银行可以提高利率以对抗通胀，进而吸引外国投资）。

