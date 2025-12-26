短观调查的官方名称是“短期经济观察调查”。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。这个计算每季度在全国大约10,000家公司实施。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。

日本央行(BOJ)大型制造业短观调查指数显示了大型企业有关指定时期经济增长步伐和商业环境的前景。大型企业是指那些资本在3亿日元或以上的企业，或员工超过300人的企业。该指数计算以包括商业环境、供需、库存、生产、就业、财务状况、利润、税收和信贷条件以及产品价格变化等问题的调查为基础。

工业产品出口是日本GDP的重要组成部分，因此这个指标明确了日本经济的发展水平和制造业的状况。

该指数是衡量日本经济的重要指标，主要归因于制造业。高于0的数值表示有所改进，低于0的数值表示情况不乐观。

最后值: