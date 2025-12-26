经济日历部分

经济日历

国家

日本银行(BoJ) 短观报告大型制造业指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
日本央行 (Bank of Japan)
部门：
业务
中级别 15 12
14
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
14
15
下次发布 实际值 预测值
以前
短观调查的官方名称是“短期经济观察调查”。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。这个计算每季度在全国大约10,000家公司实施。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。

日本央行(BOJ)大型制造业短观调查指数显示了大型企业有关指定时期经济增长步伐和商业环境的前景。大型企业是指那些资本在3亿日元或以上的企业，或员工超过300人的企业。该指数计算以包括商业环境、供需、库存、生产、就业、财务状况、利润、税收和信贷条件以及产品价格变化等问题的调查为基础。

工业产品出口是日本GDP的重要组成部分，因此这个指标明确了日本经济的发展水平和制造业的状况。

该指数是衡量日本经济的重要指标，主要归因于制造业。高于0的数值表示有所改进，低于0的数值表示情况不乐观。

最后值:

真实值

预测值

"日本银行(BoJ) 短观报告大型制造业指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
15
12
14
3 Q 2025
14
9
13
2 Q 2025
13
10
12
1 Q 2025
12
10
14
4 Q 2024
14
10
13
3 Q 2024
13
12
13
2 Q 2024
13
10
11
1 Q 2024
11
9
13
4 Q 2023
12
14
9
3 Q 2023
9
8
5
2 Q 2023
5
-4
1
1 Q 2023
1
7
7
4 Q 2022
7
10
8
3 Q 2022
8
5
9
2 Q 2022
9
1
14
1 Q 2022
14
9
17
4 Q 2021
18
25
18
3 Q 2021
18
19
14
2 Q 2021
14
0
5
1 Q 2021
5
-9
-10
4 Q 2020
-10
-28
-27
3 Q 2020
-27
-40
-34
2 Q 2020
-34
-7
-8
1 Q 2020
-8
-4
0
4 Q 2019
0
9
5
3 Q 2019
5
9
7
2 Q 2019
7
13
12
1 Q 2019
12
18
19
4 Q 2018
19
16
19
3 Q 2018
19
16
21
2 Q 2018
21
23
24
1 Q 2018
24
23
26
4 Q 2017
25
25
22
3 Q 2017
22
21
17
2 Q 2017
17
12
12
1 Q 2017
12
10
4 Q 2016
10
6
3 Q 2016
6
6
2 Q 2016
6
6
1 Q 2016
6
12
4 Q 2015
12
12
3 Q 2015
12
15
2 Q 2015
15
12
1 Q 2015
12
12
4 Q 2014
12
13
3 Q 2014
13
12
2 Q 2014
12
17
1 Q 2014
17
16
4 Q 2013
16
12
3 Q 2013
12
4
12
