东京居民消费价格指数（不包括食品&能源）用来衡量东京23区(Ku)内家庭已购商品和服务的价格变化。该指数反映了东京已购商品和服务的价格波动，不包括食品和能源。

东京有23区(Ku)和其他市(shi)。23区构成东京核心，因此该指数概括整个这些区域。

这个指数将指定月份与去年同月相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。由于高波动性，这个指数不包含食品和能源的价格。

东京居民消费价格指数(CPI)将在全国居民消费价格指数(CPI)之前发布，用来初步测评国家通货膨胀水平。东京核心居民消费价格指数(CPI)是衡量东京已购商品和服务（不包括食品）价格波动的指标。

高于预期的数值被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的数值被解读为对JPY不利/看跌。

