东京居民消费价格指数(CPI)（不包含食品和能源）年率y/y (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)

日本
JPY, 日元
统计局 (Statistics Bureau)
价格
高级别 2.6% 3.2%
2.8%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
2.5%
2.6%
下次发布 实际值 预测值
以前
东京居民消费价格指数（不包括食品&能源）用来衡量东京23区(Ku)内家庭已购商品和服务的价格变化。该指数反映了东京已购商品和服务的价格波动，不包括食品和能源。

东京有23区(Ku)和其他市(shi)。23区构成东京核心，因此该指数概括整个这些区域。

 

这个指数将指定月份与去年同月相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。由于高波动性，这个指数不包含食品和能源的价格。

东京居民消费价格指数(CPI)将在全国居民消费价格指数(CPI)之前发布，用来初步测评国家通货膨胀水平。东京核心居民消费价格指数(CPI)是衡量东京已购商品和服务（不包括食品）价格波动的指标。

高于预期的数值被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的数值被解读为对JPY不利/看跌。

最后值:

真实值

预测值

"东京居民消费价格指数(CPI)（不包含食品和能源）年率y/y (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
2.6%
3.2%
2.8%
11月 2025
2.8%
2.8%
2.8%
10月 2025
2.8%
2.3%
2.5%
9月 2025
2.5%
3.0%
3.0%
8月 2025
3.0%
3.1%
3.1%
7月 2025
3.1%
3.6%
3.1%
6月 2025
3.1%
3.5%
3.3%
5月 2025
3.3%
3.3%
3.1%
4月 2025
3.1%
2.4%
2.2%
3月 2025
2.2%
2.1%
1.9%
2月 2025
1.9%
2.0%
1.9%
1月 2025
1.9%
1.9%
1.8%
12月 2024
1.8%
1.8%
1.9%
11月 2024
1.9%
0.9%
1.8%
10月 2024
1.8%
0.8%
1.6%
9月 2024
1.6%
0.7%
1.6%
8月 2024
1.6%
0.8%
1.5%
7月 2024
1.5%
1.0%
1.8%
6月 2024
1.8%
1.4%
1.7%
5月 2024
1.7%
1.9%
1.8%
4月 2024
1.8%
2.7%
2.9%
3月 2024
2.9%
3.0%
3.1%
2月 2024
3.1%
3.0%
3.3%
1月 2024
3.1%
3.3%
3.5%
12月 2023
3.5%
3.3%
3.6%
11月 2023
3.6%
4.0%
3.8%
10月 2023
3.8%
4.1%
3.9%
9月 2023
3.8%
4.2%
4.0%
8月 2023
4.0%
4.1%
4.0%
7月 2023
4.0%
4.0%
3.8%
6月 2023
3.8%
4.4%
3.9%
5月 2023
3.9%
4.3%
3.8%
4月 2023
3.8%
2.9%
3.4%
3月 2023
3.4%
3.3%
3.1%
2月 2023
3.2%
3.1%
3.0%
1月 2023
3.0%
2.8%
2.7%
12月 2022
2.7%
2.7%
2.4%
11月 2022
2.5%
2.1%
2.2%
10月 2022
2.2%
2.1%
1.7%
9月 2022
1.7%
1.5%
1.4%
8月 2022
1.4%
1.5%
1.2%
7月 2022
1.2%
0.8%
1.0%
6月 2022
1.0%
0.9%
0.9%
5月 2022
0.9%
0.4%
0.8%
4月 2022
0.8%
-0.5%
-0.4%
3月 2022
-0.4%
-0.7%
-0.6%
2月 2022
-0.6%
-0.5%
-0.7%
1月 2022
-0.7%
-0.3%
-0.3%
12月 2021
-0.3%
-0.4%
-0.3%
11月 2021
-0.3%
-0.3%
-0.4%
