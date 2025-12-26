经济日历部分

日本银行(BoJ) 短观报告小型非制造业指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
日本央行 (Bank of Japan)
部门：
业务
低级别 15 12
14
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
14
15
下次发布 实际值 预测值
以前
短观调查是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。日本央行(BoJ)小型非制造业短观调查指数显示了日本服务业企业如何在指定期间内评估经济增长步伐和商业环境。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。

商业状况短观调查每季度发送给大约10,000家企业，会被问及商业状况、供需情况、订单量、就业、利润等方面问题。受访者被要求在三个选项中选择一个作为当前条件的最佳描述：(1)有利(2)不太有利(3)不利。这项调查根据企业规模和所属行业（制造业和服务业）分类进行发布。

高于预期的数值应被视为对日元(JPY)报价有利，而低于预期的数值通常被视为不利。

最后值:

真实值

预测值

"日本银行(BoJ) 短观报告小型非制造业指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
15
12
14
3 Q 2025
14
12
15
2 Q 2025
15
14
16
1 Q 2025
16
15
16
4 Q 2024
16
12
14
3 Q 2024
14
8
12
2 Q 2024
12
10
13
1 Q 2024
13
14
14
4 Q 2023
14
12
12
3 Q 2023
12
10
11
2 Q 2023
11
7
8
1 Q 2023
8
4
6
4 Q 2022
6
0
2
3 Q 2022
2
-3
-1
2 Q 2022
-1
-5
-6
1 Q 2022
-6
-7
-3
4 Q 2021
-4
-10
-10
3 Q 2021
-10
-10
-9
2 Q 2021
-9
-12
-11
1 Q 2021
-11
-17
-12
4 Q 2020
-12
-26
-22
3 Q 2020
-22
-29
-26
2 Q 2020
-26
-9
-1
1 Q 2020
-1
7
7
4 Q 2019
7
-2
10
3 Q 2019
10
14
10
2 Q 2019
10
14
12
1 Q 2019
12
13
11
4 Q 2018
11
13
10
3 Q 2018
10
10
8
2 Q 2018
8
11
10
1 Q 2018
10
10
9
4 Q 2017
9
5
8
3 Q 2017
8
8
7
2 Q 2017
7
4
1 Q 2017
4
2
4 Q 2016
2
1
3 Q 2016
1
0
2 Q 2016
0
4
1 Q 2016
4
5
4 Q 2015
5
3
3 Q 2015
3
4
2 Q 2015
4
3
1 Q 2015
3
-1
4 Q 2014
-1
0
3 Q 2014
0
2
2 Q 2014
2
8
1 Q 2014
8
4
4 Q 2013
4
-1
3 Q 2013
-1
-4
12
