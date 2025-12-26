短观调查是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。日本央行(BoJ)小型非制造业短观调查指数显示了日本服务业企业如何在指定期间内评估经济增长步伐和商业环境。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。

商业状况短观调查每季度发送给大约10,000家企业，会被问及商业状况、供需情况、订单量、就业、利润等方面问题。受访者被要求在三个选项中选择一个作为当前条件的最佳描述：(1)有利(2)不太有利(3)不利。这项调查根据企业规模和所属行业（制造业和服务业）分类进行发布。

高于预期的数值应被视为对日元(JPY)报价有利，而低于预期的数值通常被视为不利。

