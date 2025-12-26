日本消费者信任指数 (Japan Consumer Confidence Index)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
消费者
|低级别
|N/D
|35.1
|
35.8
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
消费者信心指数反映了家庭对经济活动的感受。这个指数基于对8,000多个家庭的调查，涵盖了消费者对以下方面的意见：整体生活水平、收入水平、就业和购买耐用品的意愿。
这项调查旨在迅速了解消费者观念、价格预期和购买/更换主要耐用消费品的变化，以此作为评估经济趋势的基本工具。
2000年以来，日本的社会不平等问题日益突出，低收入群体与高收入群体的消费活动存在较大差异。
消费者信心指数一般与个人消费和国内生产总值相关，被认为是这方面的领先指标。然而，在日本，美国消费者信心指数被认为比日本消费者信心指数更重要。
日本的短期经济前景是基于该消费者信心指数来评判。高于预期的数值意味着对日元有利。
最后值:
真实值
预测值
"日本消费者信任指数 (Japan Consumer Confidence Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
35.1
35.8
10月 2025
35.8
34.8
35.3
9月 2025
35.3
34.6
34.9
8月 2025
34.9
33.2
33.7
7月 2025
33.7
33.3
34.5
6月 2025
34.5
33.3
32.8
5月 2025
32.8
30.3
31.2
4月 2025
31.2
33.9
34.1
3月 2025
34.1
34.7
35.0
2月 2025
35.0
34.8
35.2
1月 2025
35.2
35.8
36.2
12月 2024
36.2
35.7
36.4
11月 2024
36.4
36.0
36.2
10月 2024
36.2
38.0
36.9
9月 2024
36.9
38.1
36.7
8月 2024
36.7
36.9
36.7
7月 2024
36.7
35.3
36.4
6月 2024
36.4
35.9
36.2
5月 2024
36.2
38.0
38.3
4月 2024
38.3
39.3
39.5
3月 2024
39.5
38.1
39.1
2月 2024
39.1
39.3
38.0
1月 2024
38.0
37.4
37.2
12月 2023
37.2
35.8
36.1
11月 2023
36.1
35.4
35.7
10月 2023
35.7
35.6
35.2
9月 2023
35.2
36.6
36.2
8月 2023
36.2
36.6
37.1
7月 2023
37.1
36.0
36.2
6月 2023
36.2
35.6
36.0
5月 2023
36.0
34.6
35.4
4月 2023
35.4
32.4
33.9
3月 2023
33.9
30.9
31.1
2月 2023
31.1
30.5
31.0
1月 2023
31.0
29.3
30.3
12月 2022
30.3
29.1
28.6
11月 2022
28.6
30.2
29.9
10月 2022
29.9
31.5
30.8
9月 2022
30.8
31.2
32.5
8月 2022
32.5
31.0
30.2
7月 2022
30.2
33.0
32.1
6月 2022
32.1
33.4
34.1
5月 2022
34.1
33.9
33.0
4月 2022
33.0
33.9
32.8
3月 2022
32.8
35.9
35.3
2月 2022
35.3
37.8
36.7
1月 2022
36.7
39.1
39.1
12月 2021
39.1
39.1
39.2
11月 2021
39.2
38.4
39.2
10月 2021
39.2
37.2
37.8
