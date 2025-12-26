第三产业活动指数月率m/m反映了与上一月份相比，在指定月份日本国内服务业的变化。METI（经济贸易产业省）宣布的第三产业活动指数是日本第三产业活动的衡量标准。

这个指数计算包括全部主要服务业，例如信息和通讯业、能源业、公共事业、运输业、金融业、保险业、旅游业、银行业和教育业等。

第三产业指数衡量公司所购服务总值的变化。它是衡量经济健康的主要指标。

在日本，90%人口过去是农民或从事第一产业，但近几十年来第三产业的比例有所上升。然而，由于缺乏适合农业的土地，往往无法形成大型工业。由于第三产业恶劣的工作环境，有些人重返第一产业。

由于日本经济依赖出口，服务业数据通常会导致货币市场的低波动性。然而，超出预期的增长可以被视为是日元的利好。

最后值: