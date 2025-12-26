日本第三产业活动指数月率m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
|中级别
|N/D
|0.0%
|
0.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
第三产业活动指数月率m/m反映了与上一月份相比，在指定月份日本国内服务业的变化。METI（经济贸易产业省）宣布的第三产业活动指数是日本第三产业活动的衡量标准。
这个指数计算包括全部主要服务业，例如信息和通讯业、能源业、公共事业、运输业、金融业、保险业、旅游业、银行业和教育业等。
第三产业指数衡量公司所购服务总值的变化。它是衡量经济健康的主要指标。
在日本，90%人口过去是农民或从事第一产业，但近几十年来第三产业的比例有所上升。然而，由于缺乏适合农业的土地，往往无法形成大型工业。由于第三产业恶劣的工作环境，有些人重返第一产业。
由于日本经济依赖出口，服务业数据通常会导致货币市场的低波动性。然而，超出预期的增长可以被视为是日元的利好。
最后值:
真实值
预测值
"日本第三产业活动指数月率m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
