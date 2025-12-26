日本进口年率y/y (Japan Imports y/y)
|低级别
|N/D
|0.6%
|
0.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本进口年率y/y指标反映了与去年同月相比， 指定月份进口商品和服务的变化。进口信息用来评估日本对外贸易活动以及本国对进口商品的需求。
受美国“金融危机”的影响，日本也遭遇了据说每100年发生一次的“全球衰退”，出口和进口都大幅下滑。
日本进口的主要商品包括原油、LNG（液化天然气）、服装及配件、药品、电信设备、半导体和其他电子元件。原油作为汽车、船舶、飞机的燃料以及工厂的动力来源，主要从沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等中东国家进口。用作发电燃料和城市燃气原材料的LNG（液化天然气），主要从澳大利亚、马来西亚、卡塔尔、俄罗斯等国家进口。服装主要从亚洲进口，包括中国。铜、铅、铝等有色金属从智利、印度尼西亚、澳大利亚、菲律宾、加拿大、秘鲁等国家进口。大豆和小麦主要从巴西、加拿大和澳大利亚进口。绿色蔬菜、大米、牛奶等为国产。
由于进口商品更多的是大量的能源和工业原材料，因此增长的可能性要小得多。
最后值:
真实值
预测值
"日本进口年率y/y (Japan Imports y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件