日本进口年率y/y指标反映了与去年同月相比， 指定月份进口商品和服务的变化。进口信息用来评估日本对外贸易活动以及本国对进口商品的需求。

受美国“金融危机”的影响，日本也遭遇了据说每100年发生一次的“全球衰退”，出口和进口都大幅下滑。

日本进口的主要商品包括原油、LNG（液化天然气）、服装及配件、药品、电信设备、半导体和其他电子元件。原油作为汽车、船舶、飞机的燃料以及工厂的动力来源，主要从沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等中东国家进口。用作发电燃料和城市燃气原材料的LNG（液化天然气），主要从澳大利亚、马来西亚、卡塔尔、俄罗斯等国家进口。服装主要从亚洲进口，包括中国。铜、铅、铝等有色金属从智利、印度尼西亚、澳大利亚、菲律宾、加拿大、秘鲁等国家进口。大豆和小麦主要从巴西、加拿大和澳大利亚进口。绿色蔬菜、大米、牛奶等为国产。

由于进口商品更多的是大量的能源和工业原材料，因此增长的可能性要小得多。

