日本银行(BoJ) 短观报告小型所有产业资本支出 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|低级别
|0.1%
|8.1%
|
-2.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-8.9%
|
0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本央行(BoJ)小型全部产业资本支出短观调查是银行业以外日本经济全部行业开支的年度季度预测。这是日本央行根据统计法进行的统计调查。其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。
小型企业的定义：批发业，资本低于1亿日元，且员工不足100人；制造业等，资本低于3亿日元，且员工不足300人。
这个调查每季度在全国大约10,000家公司实施。
该指数用于评估日本的投资环境。超出预测值的指数值对日元会产生积极影响。
在经济复苏阶段，在企业盈利良好的背景下，进行了大量的资本投资。然而，当我们从普通收入与现金流比率的角度来看待经济复苏阶段的资本支出时，却比以往更加谨慎。
最后值:
真实值
预测值
"日本银行(BoJ) 短观报告小型所有产业资本支出 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
0.1%
8.1%
-2.3%
3 Q 2025
-2.3%
-2.9%
-5.6%
2 Q 2025
-5.6%
-7.3%
-10.0%
1 Q 2025
-10.0%
3.0%
4.0%
4 Q 2024
4.0%
6.0%
2.6%
3 Q 2024
2.6%
-2.1%
-0.8%
2 Q 2024
-0.8%
3.3%
-3.6%
1 Q 2024
-3.6%
9.0%
10.3%
4 Q 2023
10.3%
5.1%
8.0%
3 Q 2023
8.0%
1.8%
2.4%
2 Q 2023
2.4%
2.5%
1.4%
1 Q 2023
1.4%
-4.7%
3.8%
4 Q 2022
3.8%
7.7%
1.3%
3 Q 2022
1.3%
6.0%
-1.4%
2 Q 2022
-1.4%
-22.4%
-11.4%
1 Q 2022
-11.4%
-4.0%
5.1%
4 Q 2021
5.1%
-4.0%
4.7%
3 Q 2021
4.7%
-1.4%
0.9%
2 Q 2021
0.9%
1.4%
-5.5%
1 Q 2021
-5.5%
-14.8%
-13.9%
4 Q 2020
-13.9%
-12.0%
-16.1%
3 Q 2020
-16.1%
-12.1%
-16.5%
2 Q 2020
-16.5%
-7.2%
-11.7%
1 Q 2020
-11.7%
-11.7%
-2.2%
4 Q 2019
-2.2%
-2.6%
-6.7%
3 Q 2019
-6.7%
-7.1%
-9.3%
2 Q 2019
-9.3%
-10.9%
-14.9%
1 Q 2019
-14.9%
-15.3%
-3.7%
4 Q 2018
-3.7%
-0.6%
-8.4%
3 Q 2018
-8.4%
-14.5%
-11.8%
2 Q 2018
-11.8%
-20.8%
-16.8%
1 Q 2018
-16.8%
-16.8%
-6.4%
4 Q 2017
-6.4%
-12.2%
-14.1%
3 Q 2017
-14.1%
-15.1%
-20.6%
2 Q 2017
-20.6%
-22.6%
1 Q 2017
-22.6%
-6.2%
4 Q 2016
-6.2%
-9.0%
3 Q 2016
-9.0%
-14.9%
2 Q 2016
-14.9%
-19.3%
1 Q 2016
-19.3%
-0.2%
4 Q 2015
-0.2%
-6.1%
3 Q 2015
-6.1%
-15.7%
2 Q 2015
-15.7%
-21.2%
1 Q 2015
-21.2%
-6.7%
4 Q 2014
-6.7%
-12.9%
3 Q 2014
-12.9%
-19.7%
