日本机床订单年率y/y (Japan Machine Tool Orders y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
机床订单数据年率y/y按月由日本机床制造商协会发布。数据显示了日本机床制造企业收到的所有订单的价值变化。
报告有两个版本，即初始版本和最终版本。两个版本通常密切相关，因此初始发布的版本得到了更多的关注。
机床和工业设备都是生产工具。因此，该指标被认为是资本支出和生产部门活动的领先指标：机床订单的增长先于生产增长。相反，机床订单的减少被认为经济形势不良，因为这意味着投资者对经济形势的不确定性，可能带来的减产和裁员。
由于该指数被认为是生产和国民经济的领先指标，因此它的公布对日元的影响有限。高于预期的数值应视为对JPY有利，而低于预期的数值则被视为对JPY不利。
最后值:
真实值
"日本机床订单年率y/y (Japan Machine Tool Orders y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
9.9%
9月 2025
9.9%
8.5%
8月 2025
8.1%
-0.5%
7月 2025
3.6%
-0.5%
6月 2025
-0.5%
3.4%
5月 2025
3.4%
7.7%
4月 2025
7.7%
11.4%
3月 2025
11.4%
3.5%
2月 2025
3.4%
4.7%
1月 2025
4.7%
12.6%
12月 2024
11.2%
3.0%
11月 2024
3.0%
9.4%
10月 2024
9.3%
-6.4%
9月 2024
-6.5%
-3.5%
8月 2024
-3.5%
8.4%
7月 2024
8.4%
9.7%
6月 2024
9.7%
4.2%
5月 2024
4.2%
-11.6%
4月 2024
-11.6%
-8.5%
3月 2024
-8.5%
-8.0%
2月 2024
-8.0%
-14.1%
1月 2024
-14.1%
-9.6%
12月 2023
-9.9%
-13.6%
11月 2023
-13.6%
-20.6%
10月 2023
-20.6%
-11.2%
9月 2023
-11.2%
-17.5%
8月 2023
-17.6%
-19.7%
7月 2023
-19.8%
-22.2%
6月 2023
-21.7%
-22.2%
5月 2023
-22.2%
-14.4%
4月 2023
-12.7%
-15.2%
3月 2023
-15.2%
-10.7%
2月 2023
-10.7%
-9.7%
1月 2023
-9.7%
1.0%
12月 2022
1.0%
-7.8%
11月 2022
-7.8%
-5.5%
10月 2022
-5.4%
4.3%
9月 2022
4.3%
10.7%
8月 2022
10.7%
5.5%
7月 2022
5.5%
17.1%
6月 2022
17.1%
23.7%
5月 2022
23.7%
25.0%
4月 2022
25.0%
30.2%
3月 2022
30.2%
31.6%
2月 2022
31.6%
61.4%
1月 2022
61.4%
40.5%
12月 2021
40.5%
64.0%
11月 2021
64.0%
81.5%
10月 2021
81.5%
71.9%
