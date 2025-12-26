日本居民消费价格指数(CPI) s.a. 月率m/m (Japan Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
价格
|低级别
|0.4%
|
0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
0.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
居民消费价格指数s.a. 反映了日本家庭已购商品和服务的价格变化。这个指数将指定月份与上一月份相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。该指数用来衡量通货膨胀。
一些商品和服务的价格，特别是某些种类的水果和蔬菜的价格，会受到明显的季节性波动的影响，这种波动通常具有周期性。采用调整以避免季节性影响，并实现有效的月度同比CPI比较。
指数计算中使用的各项权重根据总务省统计局进行的家庭调查结果进行计算。项目价格根据总务省统计局零售价格统计调查所得出的零售价格进行计算。
通常，CPI是衡量购买趋势和通货膨胀变化的重要方式。对货币的影响可以是双向的：通常，CPI上升会导致利率上升和本币升值。然而，在经济衰退时期，CPI增长可能导致更严重的经济衰退和本币贬值。
在正常的经济发展条件下，超出预期的增长可以被视为对日元有利。这些结果也被用作各种经济措施和养老金修订的基础。
最后值:
真实值
"日本居民消费价格指数(CPI) s.a. 月率m/m (Japan Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.4%
0.4%
10月 2025
0.4%
0.1%
9月 2025
0.1%
0.1%
8月 2025
0.1%
0.1%
7月 2025
0.1%
0.1%
6月 2025
0.1%
0.3%
5月 2025
0.3%
0.1%
4月 2025
0.1%
0.3%
3月 2025
0.3%
-0.1%
2月 2025
-0.1%
0.5%
1月 2025
0.5%
0.6%
12月 2024
0.6%
0.4%
11月 2024
0.6%
0.4%
10月 2024
0.4%
-0.3%
9月 2024
-0.3%
0.5%
8月 2024
0.5%
0.2%
7月 2024
0.2%
0.3%
6月 2024
0.3%
0.5%
5月 2024
0.5%
0.2%
4月 2024
0.2%
0.2%
3月 2024
0.2%
0.0%
2月 2024
0.0%
0.0%
1月 2024
0.0%
0.1%
12月 2023
0.1%
0.0%
11月 2023
-0.1%
0.7%
10月 2023
0.7%
0.3%
9月 2023
0.3%
0.2%
8月 2023
0.2%
0.4%
7月 2023
0.4%
0.2%
6月 2023
0.2%
0.0%
5月 2023
0.0%
0.6%
4月 2023
0.6%
0.3%
3月 2023
0.3%
-0.6%
2月 2023
-0.6%
0.4%
1月 2023
0.4%
0.3%
12月 2022
0.3%
0.4%
11月 2022
0.3%
0.6%
10月 2022
0.6%
0.3%
9月 2022
0.3%
0.3%
8月 2022
0.3%
0.4%
7月 2022
0.4%
0.1%
6月 2022
0.1%
0.2%
5月 2022
0.2%
0.4%
4月 2022
0.4%
0.4%
3月 2022
0.4%
0.5%
2月 2022
0.5%
0.1%
1月 2022
0.1%
0.1%
12月 2021
0.1%
0.3%
11月 2021
0.3%
-0.3%
10月 2021
-0.3%
0.4%
