日本新屋开工率年率y/y (Japan Housing Starts y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
房屋
|低级别
|-8.5%
|8.9%
|
3.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-5.6%
|
-8.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新屋开工率年率y/y反映了与去年同月相比，在报告月份开工的新住宅建设项目的数量变化。国土、基础设施、交通和旅游局在报告月份的最后一天公布相关数据。
施工数据很难按月进行比较，因为项目数量高度依赖季节和其他因素。例如，日本的建筑项目数量在雨季后和夏季增加；在较冷的地区，建筑量在晚秋明显减少。因此，建设动态最好地反映在年度指标上。
开工前，公司应提出开工通知。指标根据这些通知进行计算。公司阐明建筑面积和预计成本，从而可以评估对其他类型生产活动（例如，建筑材料生产）和建筑部门就业的影响。此外，对新房需求的增加可能会提高新购房者所需其他产品的需求，例如新家具、家用电器等。通常，对新房需求的增加表明人口福利的增长。
因此，较高的新屋开工率数值可能对日元报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"日本新屋开工率年率y/y (Japan Housing Starts y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-8.5%
8.9%
3.2%
10月 2025
3.2%
-18.9%
-7.3%
9月 2025
-7.3%
-13.6%
-9.8%
8月 2025
-9.8%
-5.7%
-9.7%
7月 2025
-9.7%
-4.2%
-15.6%
6月 2025
-15.6%
-0.5%
-34.4%
5月 2025
-34.4%
-21.0%
-26.6%
4月 2025
-26.6%
36.2%
39.1%
3月 2025
39.1%
0.6%
2.4%
2月 2025
2.4%
-2.2%
-4.6%
1月 2025
-4.6%
-1.7%
-2.5%
12月 2024
-2.5%
-1.8%
-1.8%
11月 2024
-1.8%
0.5%
-2.9%
10月 2024
-2.9%
1.1%
-0.6%
9月 2024
-0.6%
-0.1%
-5.1%
8月 2024
-5.1%
0.0%
-0.2%
7月 2024
-0.2%
0.4%
-6.7%
6月 2024
-6.7%
-1.3%
-5.2%
5月 2024
-5.3%
9.0%
13.9%
4月 2024
13.9%
-8.6%
-12.8%
3月 2024
-12.8%
-5.2%
-8.2%
2月 2024
-8.2%
-5.6%
-7.5%
1月 2024
-7.5%
-5.1%
-4.0%
12月 2023
-4.0%
-5.5%
-8.5%
11月 2023
-8.5%
-7.2%
-6.3%
10月 2023
-6.3%
-8.9%
-6.8%
9月 2023
-6.8%
-7.5%
-9.4%
8月 2023
-9.4%
-3.1%
-6.7%
7月 2023
-6.7%
-4.8%
6月 2023
-4.8%
-1.2%
3.5%
5月 2023
3.5%
-4.1%
-11.9%
4月 2023
-11.9%
0.3%
-3.2%
3月 2023
-3.2%
0.5%
-0.3%
2月 2023
-0.3%
1.0%
6.6%
1月 2023
6.6%
-1.3%
-1.7%
12月 2022
-1.7%
-1.2%
-1.4%
11月 2022
-1.4%
-1.1%
-1.8%
10月 2022
-1.8%
-1.1%
1.1%
9月 2022
1.0%
-1.7%
4.6%
8月 2022
4.6%
-2.3%
-5.4%
7月 2022
-5.4%
-1.2%
-2.2%
6月 2022
-2.2%
-0.5%
-4.3%
5月 2022
-4.3%
1.1%
2.4%
4月 2022
2.2%
1.4%
6.0%
3月 2022
6.0%
1.7%
6.3%
2月 2022
6.3%
2.6%
2.1%
1月 2022
2.1%
4.4%
4.2%
12月 2021
4.2%
5.4%
3.7%
11月 2021
3.7%
6.7%
10.4%
10月 2021
10.4%
7.6%
4.3%
