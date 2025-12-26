日本大型零售商销售年率y/y (Japan Large Retailer's Sales y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
消费者
|中级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
大型零售商销售年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份日本大型商场、超级市场和大型超市已售商品总值的变化。
该指数评估消费者的消费和信心水平。它用来评估本国的消费支出、通货膨胀和经济发展的水平。该指数增长可能对日元报价产生积极的影响。
经济贸易产业省公布的大型零售商销售数据，记录了大型商店、连锁便利店和超市销售的商品总值。该指数是衡量个人消费的重要指标。它还与消费者信心指数相关，被认为是反映日本经济发展速度的指标。
近年来，由于外资互联网商店的兴起，日本零售商的经营变得更加困难。随着2010年以来智能手机的普及，原本没有IT技能的大众也开始使用互联网零售商。这对日本零售商产生负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"日本大型零售商销售年率y/y (Japan Large Retailer's Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
0.6%
1.9%
9月 2025
1.9%
0.5%
1.8%
8月 2025
1.8%
0.4%
0.4%
7月 2025
0.4%
0.7%
-0.1%
6月 2025
-0.1%
0.9%
0.6%
5月 2025
0.6%
1.5%
1.5%
4月 2025
1.5%
1.1%
1.7%
3月 2025
1.7%
2.4%
0.7%
2月 2025
0.6%
2.7%
3.6%
1月 2025
2.9%
3.6%
2.9%
12月 2024
2.9%
4.4%
3.5%
11月 2024
3.5%
4.2%
-0.4%
10月 2024
-0.5%
4.7%
1.6%
9月 2024
1.8%
3.2%
4.3%
8月 2024
4.4%
3.0%
1.1%
7月 2024
1.1%
4.6%
6.6%
6月 2024
6.6%
4.9%
4.1%
3月 2024
6.4%
7.2%
2月 2024
7.2%
3.3%
1月 2024
3.3%
2.5%
12月 2023
2.5%
4.2%
11月 2023
4.2%
4.6%
3.7%
10月 2023
3.7%
4.6%
4.5%
9月 2023
4.5%
4.4%
6.0%
8月 2023
6.0%
4.2%
5.5%
7月 2023
5.5%
4.1%
6月 2023
4.1%
4.1%
3.4%
5月 2023
3.4%
4.0%
4.8%
4月 2023
4.8%
3.8%
3.2%
3月 2023
3.2%
3.8%
4.7%
2月 2023
4.7%
3.6%
4.9%
1月 2023
5.3%
3.4%
3.6%
12月 2022
3.6%
3.4%
2.4%
11月 2022
2.4%
3.5%
4.1%
10月 2022
4.1%
3.8%
4.1%
9月 2022
4.1%
3.6%
3.8%
8月 2022
3.8%
3.2%
2.8%
7月 2022
2.8%
2.8%
1.3%
6月 2022
1.3%
2.1%
8.5%
5月 2022
8.5%
1.3%
4.0%
4月 2022
4.0%
0.8%
1.5%
3月 2022
1.5%
0.3%
0.1%
2月 2022
0.1%
0.3%
2.6%
1月 2022
2.6%
-0.5%
1.4%
12月 2021
1.4%
-0.5%
1.5%
11月 2021
1.4%
0.0%
0.9%
10月 2021
0.9%
5.2%
-1.3%
9月 2021
-1.3%
6.4%
-4.7%
8月 2021
-4.7%
12.3%
1.3%
