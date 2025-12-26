经济日历部分

经济日历

国家

东京核心居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
统计局 (Statistics Bureau)
部门：
价格
中级别 2.3% 2.8%
2.8%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
2.3%
2.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
东京核心居民消费价格指数(CPI)年率y/y用来衡量东京地区家庭已购商品和服务的价格变化。这个指数将指定月份与去年同月相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，但不包含税费和社会保险费。由于天气条件导致的高波动性，这个指标不包括生鲜食品的价格。

东京居民消费价格指数(CPI)将在全国居民消费价格指数(CPI)之前发布，用来初步测评国家通货膨胀水平。

超出预期的增长可以被视为是日元的利好。东京核心居民消费价格指数(CPI)衡量的是东京消费者已购商品和服务（不包括新鲜食品）的价格波动。

居民消费价格指数(CPI)是总务省每月发布的统计变量。它表示消费者实际购买时商品零售价格的变化。这有两种类型：“东京区”和“全国范围”。除了整合所有产品的“总体指数”外，还有一个单独的“不包括易腐食品的总体指数”（不包括价格波动较大的商品）。

作为衡量生活水平的指标，居民消费价格指数也被称为“经济温度计”，是准确促进经济政策的重要指标。

最后值:

真实值

预测值

"东京核心居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
2.3%
2.8%
2.8%
11月 2025
2.8%
2.4%
2.8%
10月 2025
2.8%
2.3%
2.5%
9月 2025
2.5%
2.9%
2.5%
8月 2025
2.5%
3.0%
2.9%
7月 2025
2.9%
2.9%
3.1%
6月 2025
3.1%
3.2%
3.6%
5月 2025
3.6%
3.0%
3.4%
4月 2025
3.4%
2.6%
2.4%
3月 2025
2.4%
2.2%
2.2%
2月 2025
2.2%
2.2%
2.5%
1月 2025
2.5%
2.6%
2.4%
12月 2024
2.4%
2.4%
2.2%
11月 2024
2.2%
2.3%
1.8%
10月 2024
1.8%
1.5%
2.0%
9月 2024
2.0%
2.9%
2.4%
8月 2024
2.4%
2.5%
2.2%
7月 2024
2.2%
1.5%
2.1%
6月 2024
2.1%
1.6%
1.9%
5月 2024
1.9%
0.6%
1.6%
4月 2024
1.6%
1.7%
2.4%
3月 2024
2.4%
1.7%
2.5%
2月 2024
2.5%
1.0%
1.8%
1月 2024
1.6%
2.0%
2.1%
12月 2023
2.1%
2.5%
2.3%
11月 2023
2.3%
2.4%
2.7%
10月 2023
2.7%
1.9%
2.5%
9月 2023
2.5%
2.2%
2.8%
8月 2023
2.8%
2.8%
3.0%
7月 2023
3.0%
3.3%
3.2%
6月 2023
3.2%
3.4%
3.1%
5月 2023
3.2%
3.1%
3.5%
4月 2023
3.5%
2.6%
3.2%
3月 2023
3.2%
2.7%
3.3%
2月 2023
3.3%
4.5%
4.3%
1月 2023
4.3%
4.1%
3.9%
12月 2022
4.0%
3.9%
3.6%
11月 2022
3.6%
3.2%
3.4%
10月 2022
3.4%
2.8%
2.8%
9月 2022
2.8%
2.5%
2.6%
8月 2022
2.6%
2.2%
2.3%
7月 2022
2.3%
2.0%
2.1%
6月 2022
2.1%
1.9%
1.9%
5月 2022
1.9%
1.5%
1.9%
4月 2022
1.9%
0.7%
0.8%
3月 2022
0.8%
0.4%
0.5%
2月 2022
0.5%
0.4%
0.2%
1月 2022
0.2%
0.4%
0.5%
12月 2021
0.5%
0.2%
0.3%
11月 2021
0.3%
0.1%
0.1%
12345
