东京核心居民消费价格指数(CPI)年率y/y用来衡量东京地区家庭已购商品和服务的价格变化。这个指数将指定月份与去年同月相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，但不包含税费和社会保险费。由于天气条件导致的高波动性，这个指标不包括生鲜食品的价格。

东京居民消费价格指数(CPI)将在全国居民消费价格指数(CPI)之前发布，用来初步测评国家通货膨胀水平。

超出预期的增长可以被视为是日元的利好。东京核心居民消费价格指数(CPI)衡量的是东京消费者已购商品和服务（不包括新鲜食品）的价格波动。

居民消费价格指数(CPI)是总务省每月发布的统计变量。它表示消费者实际购买时商品零售价格的变化。这有两种类型：“东京区”和“全国范围”。除了整合所有产品的“总体指数”外，还有一个单独的“不包括易腐食品的总体指数”（不包括价格波动较大的商品）。

作为衡量生活水平的指标，居民消费价格指数也被称为“经济温度计”，是准确促进经济政策的重要指标。

