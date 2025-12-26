日本建筑订单年率y/y (Japan Construction Orders y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|低级别
|9.5%
|10.6%
|
-10.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|39.7%
|
9.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本建筑订单年率y/y指标反映了与去年同月相比，在报告月份收到的订单数量的变化。统计数据是根据对建筑企业的调查而收集。在报告月份的最后一个工作日发布即时报告和Big 50施工报告。一份完整的报告将于下个月10日左右公布。
该指标分别衡量从公共部门收到的订单和从私营部门收到的订单。第一组反映人口福利，第二组则显示了政府如何评估当前的经济形势。
建筑订单与其他生产活动（例如，建筑材料生产）和建筑部门的就业直接相关。此外，建筑订单数量的增加可能会提高新购房者所需其他产品的需求，例如新家具、家用电器等。通常，订单数量的增长表明国家良好的经济形势。
因此，较高的建筑订单数值可能对日元报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"日本建筑订单年率y/y (Japan Construction Orders y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
9.5%
10.6%
-10.1%
10月 2025
-10.1%
-14.0%
34.7%
9月 2025
34.7%
47.5%
38.9%
8月 2025
38.9%
2.3%
-19.0%
7月 2025
-19.0%
8.5%
22.5%
6月 2025
22.5%
28.8%
14.0%
5月 2025
14.0%
13.8%
52.7%
4月 2025
52.7%
12.3%
3.5%
3月 2025
3.5%
-14.4%
-3.3%
2月 2025
-3.3%
38.0%
12.2%
1月 2025
12.2%
11.3%
8.1%
12月 2024
8.1%
25.0%
-10.2%
11月 2024
-10.2%
29.3%
44.6%
10月 2024
44.6%
3.8%
-21.3%
9月 2024
-21.3%
16.2%
8.7%
8月 2024
8.7%
41.1%
62.8%
7月 2024
62.8%
1.8%
-19.7%
6月 2024
-19.7%
8.2%
2.1%
5月 2024
2.1%
6.2%
26.4%
4月 2024
26.4%
5.3%
31.4%
3月 2024
31.4%
5.3%
-11.0%
2月 2024
-11.0%
6.2%
9.1%
1月 2024
9.1%
5.8%
0.4%
12月 2023
0.4%
17.5%
33.6%
11月 2023
33.6%
0.3%
4.2%
10月 2023
4.2%
1.8%
-3.0%
9月 2023
-3.0%
2.6%
-4.3%
8月 2023
-4.3%
2.4%
8.7%
7月 2023
8.7%
2.1%
8.6%
6月 2023
8.6%
7.6%
4.2%
5月 2023
4.2%
7.0%
16.2%
4月 2023
16.2%
3.7%
-4.1%
3月 2023
-4.1%
11.1%
22.3%
2月 2023
22.3%
9.8%
-14.0%
1月 2023
-14.0%
6.8%
8.5%
12月 2022
8.5%
14.4%
-9.7%
11月 2022
-9.7%
18.1%
7.9%
10月 2022
7.9%
8.9%
36.6%
9月 2022
36.6%
0.5%
17.9%
8月 2022
17.9%
5.7%
2.8%
7月 2022
2.8%
8.7%
15.5%
6月 2022
15.5%
4.2%
19.5%
5月 2022
30.5%
4.9%
30.5%
4月 2022
30.5%
5.0%
-21.2%
3月 2022
-21.2%
8.7%
-2.3%
2月 2022
-2.3%
5.1%
11.0%
1月 2022
11.0%
9.8%
4.8%
12月 2021
4.8%
10.1%
11.6%
11月 2021
11.6%
4.9%
2.1%
10月 2021
2.1%
6.7%
27.3%
