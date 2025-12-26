东京居民消费价格指数年率y/y用来衡量东京地区家庭已购商品和服务的价格变化。这个指数将指定月份与去年同月相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。

东京居民消费价格指数(CPI)将在全国居民消费价格指数(CPI)之前发布，用来初步测评国家通货膨胀水平。

对货币的影响可以是双向的：一般来说，CPI的上升会导致利率上升和本币升值。然而，在经济衰退时期，CPI上升可能导致更严重的经济衰退和本币贬值。

该指数是根据总务省公布的零售价格统计调查而编制。统计数据收集始于1946年8月，可称为“全国居民消费价格指数”，以将其与“东京都市圈居民消费价格指数”等单一区域指数区分开来。

东京是一个大都市，与其他地区相比，物价趋高。特别是有些地方的租金比其他地区高出好几倍，导致消费行为受到抑制。然而，由于平均收入也比较多，因此处于一种无法无条件说明的状态。

超出预测值的指数值对日元报价有积极影响。

最后值: