东京居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Tokyo Consumer Price Index (CPI) y/y)
|低级别
|2.0%
|1.7%
|
2.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.3%
|
2.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
东京居民消费价格指数年率y/y用来衡量东京地区家庭已购商品和服务的价格变化。这个指数将指定月份与去年同月相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。
东京居民消费价格指数(CPI)将在全国居民消费价格指数(CPI)之前发布，用来初步测评国家通货膨胀水平。
对货币的影响可以是双向的：一般来说，CPI的上升会导致利率上升和本币升值。然而，在经济衰退时期，CPI上升可能导致更严重的经济衰退和本币贬值。
该指数是根据总务省公布的零售价格统计调查而编制。统计数据收集始于1946年8月，可称为“全国居民消费价格指数”，以将其与“东京都市圈居民消费价格指数”等单一区域指数区分开来。
东京是一个大都市，与其他地区相比，物价趋高。特别是有些地方的租金比其他地区高出好几倍，导致消费行为受到抑制。然而，由于平均收入也比较多，因此处于一种无法无条件说明的状态。
超出预测值的指数值对日元报价有积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"东京居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Tokyo Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
