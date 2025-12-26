经济日历部分

日本银行(BoJ) 短观报告大型非制造业前景指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
日本央行 (Bank of Japan)
部门：
业务
低级别 28
28
上次发布 重要性 实际值 预测值 以前
以前
27
28
下次发布 实际值 预测值 以前
以前
短观调查的官方名称是“短期经济观察调查”。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。这个计算每季度在全国大约10,000家公司实施。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。这个计算基于对金融业以外的主要行业代表的调查。这反映了服务业企业对下一季度经济增长步伐和营商环境的预测。

对商业环境、供需、订单、就业、收入、税收和信用状况进行评估。电力和天然气业、运输和通讯业、批发和零售业、建筑业和房地产业属于非制造业。

日本央行(BoJ)全国短期经济调查(Tankan)公布的日本央行(BoJ)大型非制造业前景短观调查是决定日本服务业整体状况的指标。

最后值:

真实值

预测值

"日本银行(BoJ) 短观报告大型非制造业前景指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
28
28
28
3 Q 2025
28
28
27
2 Q 2025
27
27
28
1 Q 2025
28
28
28
4 Q 2024
28
27
28
3 Q 2024
28
26
27
2 Q 2024
27
28
27
1 Q 2024
27
23
27
4 Q 2023
24
22
21
3 Q 2023
21
23
20
2 Q 2023
20
16
15
1 Q 2023
15
8
11
4 Q 2022
11
12
11
3 Q 2022
11
10
13
2 Q 2022
13
12
7
1 Q 2022
7
19
9
4 Q 2021
8
6
3
3 Q 2021
3
-4
3
2 Q 2021
3
-3
-1
1 Q 2021
-1
-17
-6
4 Q 2020
-6
-14
-11
3 Q 2020
-11
-17
-14
2 Q 2020
-14
-49
-1
1 Q 2020
-1
24
18
4 Q 2019
18
11
15
3 Q 2019
15
17
17
2 Q 2019
17
20
20
1 Q 2019
20
18
20
4 Q 2018
20
23
22
3 Q 2018
22
23
21
2 Q 2018
21
21
20
1 Q 2018
20
20
20
4 Q 2017
20
18
19
3 Q 2017
19
18
18
2 Q 2017
18
15
16
1 Q 2017
16
16
4 Q 2016
16
16
3 Q 2016
16
17
2 Q 2016
17
17
1 Q 2016
17
18
4 Q 2015
18
19
3 Q 2015
19
21
2 Q 2015
21
17
1 Q 2015
17
15
4 Q 2014
15
14
3 Q 2014
14
19
2 Q 2014
19
13
1 Q 2014
13
17
4 Q 2013
17
14
3 Q 2013
14
12
12
导出报告

