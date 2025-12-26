短观调查的官方名称是“短期经济观察调查”。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。这个计算每季度在全国大约10,000家公司实施。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。这个计算基于对金融业以外的主要行业代表的调查。这反映了服务业企业对下一季度经济增长步伐和营商环境的预测。

对商业环境、供需、订单、就业、收入、税收和信用状况进行评估。电力和天然气业、运输和通讯业、批发和零售业、建筑业和房地产业属于非制造业。

日本央行(BoJ)全国短期经济调查(Tankan)公布的日本央行(BoJ)大型非制造业前景短观调查是决定日本服务业整体状况的指标。

