日本央行(BoJ)小型制造业短观调查指数显示了日本小型工业企业如何在指定期间内评估经济增长步伐和商业环境。短观调查是日本央行基于统计方法进行的一项统计调查，旨在准确了解公司在全国的发展趋势，为货币政策的正确管理做出贡献。日本企业99.7%是中小型企业，但在日本制造业中，存在大企业的分包结构。

这个调查每季度在全国大约10,000家公司实施。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。

该指数基于对全国约10000家公司的代表进行的调查。由于年资制度，日本企业代表通常是老年人。因此，在调查中，他们倾向于表达保守的意见。问卷包含商业状况、供需情况、库存量、产量、就业、利润等方面的问题。受访者可以从三个选项中做出选择：良好、不太好、不好。

最后值: