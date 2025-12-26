日本央行的企业商品价格指数年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份国内产品的价格变化。这个价格指数反映了企业之间交易的商品价格。该指数自2003年1月起计算。它过去被称为批发价格指数。

虽然日本央行不是政府行政机构，但货币政策被视为属于行政范畴，并被视为符合独立行政委员会。

虽然长期的物价稳定在宏观经济上很重要，但从政治方面倾向于采取短期措施，因此从长期公共利益安全和政治中立角度的自主权得到承认。

企业商品价格指数(CGPI)是衡量日本企业购买的产品销售价格变化的指数。CPGI从制造商的角度衡量日本通货膨胀率的变化，并与居民消费价格指数(CPI)相关。

日本有很多可对这个指数产生很大影响的重大灾害。高于预期的数值通常被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的数值被解读为对JPY不利/看跌。

