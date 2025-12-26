经济日历部分

日本银行(BoJ) 企业商品价格指数年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index y/y)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
日本央行 (Bank of Japan)
部门：
价格
低级别 2.7% 2.5%
2.7%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
2.6%
2.7%
下次发布 实际值 预测值
以前
日本央行的企业商品价格指数年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份国内产品的价格变化。这个价格指数反映了企业之间交易的商品价格。该指数自2003年1月起计算。它过去被称为批发价格指数。

虽然日本央行不是政府行政机构，但货币政策被视为属于行政范畴，并被视为符合独立行政委员会。

虽然长期的物价稳定在宏观经济上很重要，但从政治方面倾向于采取短期措施，因此从长期公共利益安全和政治中立角度的自主权得到承认。

企业商品价格指数(CGPI)是衡量日本企业购买的产品销售价格变化的指数。CPGI从制造商的角度衡量日本通货膨胀率的变化，并与居民消费价格指数(CPI)相关。

日本有很多可对这个指数产生很大影响的重大灾害。高于预期的数值通常被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的数值被解读为对JPY不利/看跌。

最后值:

真实值

预测值

"日本银行(BoJ) 企业商品价格指数年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.7%
2.5%
2.7%
10月 2025
2.7%
2.5%
2.8%
9月 2025
2.7%
2.5%
2.7%
8月 2025
2.7%
2.3%
2.5%
7月 2025
2.6%
2.4%
2.9%
6月 2025
2.9%
2.9%
3.3%
5月 2025
3.2%
3.6%
4.1%
4月 2025
4.0%
3.9%
4.3%
3月 2025
4.2%
4.2%
4.1%
2月 2025
4.0%
4.4%
4.2%
1月 2025
4.2%
3.4%
3.9%
12月 2024
3.8%
3.4%
3.8%
11月 2024
3.7%
2.6%
3.6%
10月 2024
3.4%
2.5%
3.1%
9月 2024
2.8%
2.0%
2.6%
8月 2024
2.5%
4.0%
3.0%
7月 2024
3.0%
3.4%
2.9%
6月 2024
2.9%
2.6%
2.6%
5月 2024
2.4%
0.7%
1.1%
4月 2024
0.9%
1.0%
0.9%
3月 2024
0.8%
1.2%
0.7%
2月 2024
0.6%
-0.4%
0.2%
1月 2024
0.2%
-0.7%
0.2%
12月 2023
0.0%
-1.1%
0.3%
11月 2023
0.3%
0.1%
0.9%
10月 2023
0.8%
2.0%
2.2%
9月 2023
2.0%
2.4%
3.3%
8月 2023
3.2%
2.2%
3.4%
7月 2023
3.6%
3.2%
4.3%
6月 2023
4.1%
5.3%
5.2%
5月 2023
5.1%
5.0%
5.9%
4月 2023
5.8%
6.0%
7.4%
3月 2023
7.2%
6.8%
8.3%
2月 2023
8.2%
8.6%
9.5%
1月 2023
9.5%
11.2%
10.5%
12月 2022
10.2%
10.5%
9.7%
11月 2022
9.3%
7.9%
9.4%
10月 2022
9.1%
8.5%
10.2%
9月 2022
9.7%
9.1%
9.4%
8月 2022
9.0%
8.2%
9.0%
7月 2022
8.6%
8.8%
9.4%
6月 2022
9.2%
8.3%
9.3%
5月 2022
9.1%
10.9%
9.8%
4月 2022
10.0%
9.7%
9.7%
3月 2022
9.5%
8.9%
9.7%
2月 2022
9.3%
7.8%
8.9%
1月 2022
8.6%
7.4%
8.7%
12月 2021
8.5%
8.1%
9.2%
11月 2021
9.0%
9.0%
8.3%
10月 2021
8.0%
7.4%
6.4%
