日本银行(BoJ) 短观报告大型非制造业指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
日本央行 (Bank of Japan)
部门：
业务
中级别 34 34
34
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
33
34
下次发布 实际值 预测值
以前
短观调查的官方名称是“短期经济观察调查”。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。

日本央行(BoJ)大型非制造业短观调查指数显示了日本大型企业对商业环境和经济形势的看法。这个计算基于对金融业以外的行业领先企业的调查。受访者被问及有关商业环境、供需、订单、就业、收入、税收和信用状况的问题。该指标用于评估服务业的状况。

日本央行采取了一种特殊的企业形式，比政府公布的调查更可靠。

日本央行(BoJ)全国短期经济调查(Tankan)公布的指数是决定日本服务业整体状况的指标。该指数显示了非制造业的健康状况。高于0的数值表示有所改进，低于0的数值表示情况不乐观。

最后值:

真实值

预测值

"日本银行(BoJ) 短观报告大型非制造业指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
34
34
34
3 Q 2025
34
32
34
2 Q 2025
34
33
35
1 Q 2025
35
30
33
4 Q 2024
33
31
34
3 Q 2024
34
31
33
2 Q 2024
33
35
34
1 Q 2024
34
29
32
4 Q 2023
30
25
27
3 Q 2023
27
22
23
2 Q 2023
23
19
20
1 Q 2023
20
16
19
4 Q 2022
19
13
14
3 Q 2022
14
11
13
2 Q 2022
13
9
9
1 Q 2022
9
5
10
4 Q 2021
9
1
2
3 Q 2021
2
0
1
2 Q 2021
1
-3
-1
1 Q 2021
-1
-6
-5
4 Q 2020
-5
-15
-12
3 Q 2020
-12
-20
-17
2 Q 2020
-17
9
8
1 Q 2020
8
21
20
4 Q 2019
20
22
21
3 Q 2019
21
22
23
2 Q 2019
23
24
21
1 Q 2019
21
24
24
4 Q 2018
24
25
22
3 Q 2018
22
25
24
2 Q 2018
24
22
23
1 Q 2018
23
21
25
4 Q 2017
23
19
23
3 Q 2017
23
19
23
2 Q 2017
23
21
20
1 Q 2017
20
18
4 Q 2016
18
18
3 Q 2016
18
19
2 Q 2016
19
22
1 Q 2016
22
25
4 Q 2015
25
25
3 Q 2015
25
23
2 Q 2015
23
19
1 Q 2015
19
16
4 Q 2014
16
13
3 Q 2014
13
19
2 Q 2014
19
24
1 Q 2014
24
20
4 Q 2013
20
14
3 Q 2013
14
12
12
