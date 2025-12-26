短观调查的官方名称是“短期经济观察调查”。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。

日本央行(BoJ)大型非制造业短观调查指数显示了日本大型企业对商业环境和经济形势的看法。这个计算基于对金融业以外的行业领先企业的调查。受访者被问及有关商业环境、供需、订单、就业、收入、税收和信用状况的问题。该指标用于评估服务业的状况。

日本央行采取了一种特殊的企业形式，比政府公布的调查更可靠。

日本央行(BoJ)全国短期经济调查(Tankan)公布的指数是决定日本服务业整体状况的指标。该指数显示了非制造业的健康状况。高于0的数值表示有所改进，低于0的数值表示情况不乐观。

