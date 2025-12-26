日本出口年率y/y (Japan Exports y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
交易
|中级别
|N/D
|3.8%
|
3.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本出口年率y/y指标反映了与去年同月相比，指定月份出口商品和服务的变化。出口信息用于评估日本对外贸易活动以及海外对日本制造商产品的需求。
受美国“金融危机”的影响，日本也遭遇了据说每100年发生一次的“全球衰退”，出口和进口都大幅下滑。
日本出口的主要产品是汽车及汽车零部件、半导体等电子零部件和钢材。“半导体和其他电子元件”的出口主要针对台湾、香港和韩国等亚洲国家（不包括美国和欧盟），出口对象中，中国处于领先地位。钢铁出口主要针对中国、泰国和韩国。
过去，电子产品也是主要出口商品，但现在由于技术能力下降，海外市场正被海外产品所淹没。动画也是日本著名的产业，但由于盈利模式存在问题，动画很难在出口中体现为价值。
高于预期的数值被视为对JPY报价有利，而低于预期的数值通常被视为不利。
最后值:
真实值
预测值
"日本出口年率y/y (Japan Exports y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
3.8%
3.6%
10月 2025
3.6%
-0.8%
4.2%
9月 2025
4.2%
-1.4%
-0.1%
8月 2025
-0.1%
-1.2%
-2.6%
7月 2025
-2.6%
3.4%
-0.5%
6月 2025
-0.5%
3.4%
-1.7%
5月 2025
-1.7%
3.4%
2.0%
4月 2025
2.0%
7.4%
4.0%
3月 2025
3.9%
6.7%
11.4%
2月 2025
11.4%
0.1%
7.3%
1月 2025
7.2%
-1.0%
2.8%
12月 2024
2.8%
-0.3%
3.8%
11月 2024
3.8%
0.3%
3.1%
10月 2024
3.1%
2.6%
-1.7%
9月 2024
-1.7%
5.8%
5.5%
8月 2024
5.6%
7.3%
10.2%
7月 2024
10.3%
8.4%
5.4%
6月 2024
5.4%
12.6%
13.5%
5月 2024
13.5%
13.3%
8.3%
4月 2024
8.3%
14.1%
7.3%
3月 2024
7.3%
9.9%
7.8%
2月 2024
7.8%
8.7%
11.9%
1月 2024
11.9%
9.4%
9.7%
12月 2023
9.8%
0.0%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
3.0%
1.6%
10月 2023
1.6%
6.3%
4.3%
9月 2023
4.3%
-2.1%
-0.8%
8月 2023
-0.8%
-0.5%
-0.3%
7月 2023
-0.3%
0.8%
1.5%
6月 2023
1.5%
-1.3%
0.6%
5月 2023
0.6%
-0.1%
2.6%
4月 2023
2.6%
5.1%
4.3%
3月 2023
4.3%
3.3%
6.5%
2月 2023
6.5%
-5.7%
3.5%
1月 2023
3.5%
2.7%
11.5%
12月 2022
11.5%
12.0%
20.0%
11月 2022
20.0%
23.9%
25.3%
10月 2022
25.3%
31.1%
28.9%
9月 2022
28.9%
20.5%
22.0%
8月 2022
22.1%
18.2%
19.0%
7月 2022
19.0%
20.9%
19.3%
6月 2022
19.4%
14.6%
15.8%
5月 2022
15.8%
23.5%
12.5%
4月 2022
12.5%
-3.9%
14.7%
3月 2022
14.7%
17.4%
19.1%
2月 2022
19.1%
1.2%
9.6%
1月 2022
9.6%
27.9%
17.5%
12月 2021
17.5%
37.2%
20.5%
11月 2021
20.5%
13.1%
9.4%
10月 2021
9.4%
1.1%
13.0%
