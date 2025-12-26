日本失业率 (Japan Unemployment Rate)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
劳动力
|低级别
|2.6%
|2.4%
|
2.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.4%
|
2.6%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
失业率是指失业人口在整个私人劳动力中所占的百分比。失业人口包括15至74岁年龄层、目前可就业且正在积极寻找工作但没有就业的人们。
失业率衡量的是报告月份积极寻求就业的失业人口占总劳动力的百分比。由于日本经济对工业部门的依赖程度高于对私人消费的依赖程度，这一数据的影响力往往低于其他国家的就业数据。尽管全球劳动力市场增长率较低，但日本劳动力市场仍保持着惊人的低失业率。在经济衰退期间，近几年的失业率在5%的范围内。
年轻人（15至24岁）的失业率高于平均水平。近年来，失业率有所提高，但有政府篡改数据的嫌疑。
该指数增长可能对日元报价产生负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"日本失业率 (Japan Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.6%
2.4%
2.6%
10月 2025
2.6%
2.4%
2.6%
9月 2025
2.6%
2.6%
2.6%
8月 2025
2.6%
2.4%
2.3%
7月 2025
2.3%
2.5%
2.5%
6月 2025
2.5%
2.5%
2.5%
5月 2025
2.5%
2.5%
2.5%
4月 2025
2.5%
2.5%
2.5%
3月 2025
2.5%
2.5%
2.4%
2月 2025
2.4%
2.5%
2.5%
1月 2025
2.5%
2.5%
2.5%
12月 2024
2.4%
2.5%
2.5%
11月 2024
2.5%
2.5%
2.5%
10月 2024
2.5%
2.5%
2.4%
9月 2024
2.4%
2.5%
2.5%
8月 2024
2.5%
2.6%
2.7%
7月 2024
2.7%
2.5%
2.5%
6月 2024
2.5%
2.5%
2.6%
5月 2024
2.6%
2.5%
2.6%
4月 2024
2.6%
2.5%
2.6%
3月 2024
2.6%
2.5%
2.6%
2月 2024
2.6%
2.5%
2.4%
1月 2024
2.4%
2.5%
2.5%
12月 2023
2.4%
2.6%
2.5%
11月 2023
2.5%
2.6%
2.5%
10月 2023
2.5%
2.6%
2.6%
9月 2023
2.6%
2.7%
2.7%
8月 2023
2.7%
2.6%
2.7%
7月 2023
2.7%
2.6%
2.5%
6月 2023
2.5%
2.7%
2.6%
5月 2023
2.6%
2.6%
2.6%
4月 2023
2.6%
2.6%
2.8%
3月 2023
2.8%
2.5%
2.6%
2月 2023
2.6%
2.5%
2.4%
1月 2023
2.4%
2.5%
2.5%
12月 2022
2.5%
2.6%
2.5%
11月 2022
2.5%
2.6%
2.6%
10月 2022
2.6%
2.6%
2.6%
9月 2022
2.6%
2.5%
2.5%
8月 2022
2.5%
2.5%
2.6%
7月 2022
2.6%
2.5%
2.6%
6月 2022
2.6%
2.5%
2.6%
5月 2022
2.6%
2.6%
2.5%
4月 2022
2.5%
2.7%
2.6%
3月 2022
2.6%
2.7%
2.7%
2月 2022
2.7%
2.7%
2.8%
1月 2022
2.8%
2.6%
2.7%
12月 2021
2.7%
2.7%
2.8%
11月 2021
2.8%
2.8%
2.7%
10月 2021
2.7%
2.9%
2.8%
