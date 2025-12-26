日本银行(BoJ) 企业商品价格指数月率m/m (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
价格
|低级别
|0.3%
|0.2%
|
0.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.1%
|
0.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本央行的企业商品价格指数月率m/m反映了与上月相比，指定月份国内产品的价格变化。该指数自2003年1月起计算。它过去被称为批发价格指数。
虽然日本央行不是政府行政机构，但货币政策被视为属于行政范畴，并被视为与独立行政委员会相一致。因此，调查数据被认为比政府数据更可靠。
企业商品价格指数(CGPI)是衡量日本企业购买的产品销售价格变化的指数。它还从制造商的角度衡量日本国内通货膨胀率的波动，并与居民消费价格指数(CPI)相关。企业商品价格指数适用于工业产品、农业、林业、渔业、采矿业、电力、城市燃气和水。
高于预期的数值被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的数值被解读为对JPY不利/看跌。
最后值:
真实值
预测值
"日本银行(BoJ) 企业商品价格指数月率m/m (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.3%
0.2%
0.5%
10月 2025
0.4%
0.1%
0.5%
9月 2025
0.3%
0.0%
-0.2%
8月 2025
-0.2%
0.6%
0.3%
7月 2025
0.2%
-0.2%
-0.1%
6月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.1%
5月 2025
-0.2%
0.3%
0.3%
4月 2025
0.2%
0.2%
0.4%
3月 2025
0.4%
0.0%
0.2%
2月 2025
0.0%
0.2%
0.3%
1月 2025
0.3%
0.2%
0.4%
12月 2024
0.3%
0.1%
0.3%
11月 2024
0.3%
-0.2%
0.3%
10月 2024
0.2%
0.0%
0.3%
9月 2024
0.0%
-0.1%
-0.2%
8月 2024
-0.2%
1.1%
0.5%
7月 2024
0.3%
-0.4%
0.2%
6月 2024
0.2%
1.0%
0.7%
5月 2024
0.7%
0.2%
0.5%
4月 2024
0.3%
0.1%
0.2%
3月 2024
0.2%
0.1%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.1%
0.0%
1月 2024
0.0%
0.1%
0.3%
12月 2023
0.3%
0.0%
0.3%
11月 2023
0.2%
0.0%
-0.3%
10月 2023
-0.4%
0.0%
-0.2%
9月 2023
-0.3%
0.0%
0.3%
8月 2023
0.3%
0.1%
0.1%
7月 2023
0.1%
0.1%
-0.1%
6月 2023
-0.2%
0.2%
-0.7%
5月 2023
-0.7%
0.2%
0.3%
4月 2023
0.2%
0.3%
0.1%
3月 2023
0.0%
0.3%
-0.3%
2月 2023
-0.4%
0.3%
0.0%
1月 2023
0.0%
0.4%
0.7%
12月 2022
0.5%
0.4%
0.8%
11月 2022
0.6%
0.4%
0.8%
10月 2022
0.6%
0.4%
1.0%
9月 2022
0.7%
0.4%
0.4%
8月 2022
0.2%
0.4%
0.7%
7月 2022
0.4%
0.4%
0.9%
6月 2022
0.7%
0.4%
0.1%
5月 2022
0.0%
0.4%
1.3%
4月 2022
1.2%
0.3%
0.9%
3月 2022
0.8%
0.3%
0.9%
2月 2022
0.8%
0.3%
0.8%
1月 2022
0.6%
-0.3%
0.0%
12月 2021
-0.2%
0.8%
0.7%
11月 2021
0.6%
1.3%
1.4%
10月 2021
1.2%
1.1%
0.3%
