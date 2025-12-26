日本贸易差额（季调后） (Japan Adjusted Trade Balance)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
交易
|中级别
|¥62.9 B
|¥-39.9 B
|
¥74.0 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|¥-14.1 B
|
¥62.9 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本贸易差额指数（季调后）显示了进出口之间的差额。贸易差额值为正值表示贸易顺差，负值暗示贸易逆差。这个指数根据季节进行调整。
日本是一个不可以开采原油的国家，因此大部分能源都依赖于产油国。还有水力、地热、风能和核能，但与热能相比，这些能源所占份额较小。因此，有必要进口大量原油，这对贸易差额有很大影响。
当原油价格大幅上涨时，日本贸易差额为逆差，但基本趋势通常还是盈利。这是因为日本出口包括高附加值工业产品，而进口往往包括大量能源和工业原材料，而且增长的可能性要小得多。
贸易差额报告对日元的影响不太明确，它取决于许多其他经济指标。此外，日元受外国指标的影响往往大于国内指标。
最后值:
真实值
预测值
"日本贸易差额（季调后） (Japan Adjusted Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
¥62.9 B
¥-39.9 B
¥74.0 B
10月 2025
¥-4.2 B
¥-156.8 B
¥-302.4 B
9月 2025
¥-314.3 B
¥-86.3 B
¥-171.2 B
8月 2025
¥-150.1 B
¥-366.1 B
¥-292.8 B
7月 2025
¥-303.0 B
¥-380.3 B
¥-247.6 B
6月 2025
¥-235.5 B
¥-392.5 B
¥-291.6 B
5月 2025
¥-305.5 B
¥-407.3 B
¥-349.2 B
4月 2025
¥-408.9 B
¥-428.3 B
¥-291.7 B
3月 2025
¥-233.6 B
¥-296.2 B
¥191.4 B
2月 2025
¥182.3 B
¥-537.3 B
¥-601.3 B
1月 2025
¥-856.6 B
¥-161.1 B
¥-221.0 B
12月 2024
¥-33.0 B
¥-62.6 B
¥-388.7 B
11月 2024
¥-384.2 B
¥-524.7 B
¥-229.2 B
10月 2024
¥-357.7 B
¥-428.7 B
¥-274.6 B
9月 2024
¥-187.2 B
¥-872.0 B
¥-472.0 B
8月 2024
¥-595.9 B
¥-861.1 B
¥-677.3 B
7月 2024
¥-755.2 B
¥-756.6 B
¥-819.6 B
6月 2024
¥-816.8 B
¥-517.8 B
¥-644.3 B
5月 2024
¥-618.2 B
¥-983.9 B
¥-581.3 B
4月 2024
¥-560.8 B
¥-367.9 B
¥-681.9 B
3月 2024
¥-701.5 B
¥-344.3 B
¥-566.2 B
2月 2024
¥-451.6 B
¥150.9 B
¥12.6 B
1月 2024
¥235.3 B
¥-542.3 B
¥-440.1 B
12月 2023
¥-412.7 B
¥-517.3 B
¥-350.6 B
11月 2023
¥-408.9 B
¥-446.4 B
¥-501.3 B
10月 2023
¥-462.0 B
¥-493.1 B
¥-420.3 B
9月 2023
¥-434.1 B
¥-554.8 B
¥-553.0 B
8月 2023
¥-555.7 B
¥-553.6 B
¥-600.2 B
7月 2023
¥-557.2 B
¥-663.7 B
¥-540.2 B
6月 2023
¥-553.2 B
¥-897.0 B
¥-771.0 B
5月 2023
¥-777.8 B
¥-1116.6 B
¥-1035.5 B
4月 2023
¥-1017.2 B
¥-1208.0 B
¥-1213.5 B
3月 2023
¥-1209.9 B
¥-1514.5 B
¥-1253.0 B
2月 2023
¥-1190.7 B
¥-1812.7 B
¥-1823.3 B
1月 2023
¥-1821.3 B
¥-1763.0 B
¥-1820.2 B
12月 2022
¥-1724.2 B
¥-2056.3 B
¥-1779.4 B
11月 2022
¥-1732.3 B
¥-2263.4 B
¥-2207.6 B
10月 2022
¥-2299.2 B
¥-2263.4 B
¥-2036.8 B
9月 2022
¥-2009.8 B
¥-2376.4 B
¥-2337.8 B
8月 2022
¥-2371.3 B
¥-2125.3 B
¥-2155.6 B
7月 2022
¥-2133.3 B
¥-2003.8 B
¥-1950.0 B
6月 2022
¥-1928.9 B
¥-1849.8 B
¥-1888.6 B
5月 2022
¥-1931.4 B
¥-1297.2 B
¥-1580.5 B
4月 2022
¥-1618.9 B
¥-967.4 B
¥-1019.4 B
3月 2022
¥-899.8 B
¥-987.6 B
¥-1066.6 B
2月 2022
¥-1031.4 B
¥-686.1 B
¥-776.9 B
1月 2022
¥-932.6 B
¥-457.7 B
¥-549.5 B
12月 2021
¥-435.3 B
¥-462.6 B
¥-473.9 B
11月 2021
¥-486.8 B
¥-531.1 B
¥-418.3 B
10月 2021
¥-444.7 B
¥-446.1 B
¥-605.5 B
