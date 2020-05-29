Случайное блуждание :
Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk#One-dimensional_random_walk
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Рассмотрим несколько различных вариантов "блуждания", задавая различные распределения.
И посмотрим, можно ли заработать на процессе СБ.
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Затравка была здесь, и далее по ветке.
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- ru.wikipedia.org
"Блуждать" будем различными способами.
Для этого используем некоторые важные для практики распределения :
1) равномерное
3) нормальное
В случае очень большого желания можно будет привлечь и другие распределения.
Для начала посмотрим, как эти "блуждания" выглядят.
Шаг "блуждания" |X|=1 , исходя из этого принимаем начальное значение Y = 100 , то есть шаг составляет 1% начального значения.
Затем применим к "блужданиям" некоторые приёмы обработки сигналов (фильтрация, разделение движений и прочие).
Равномерное распределение.
(несколько реализаций СБ)
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Размах "блужданий" составляет 30 - 40 - 50 - 60 единиц..
Экспоненциальное распределение.
(несколько реализаций СБ)
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Размах "блужданий" составляет 30 - 40 - 50 - 60 единиц.
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Нормальное распределение.
(несколько реализаций СБ)
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Размах "блужданий" составляет 30 - 40 - 50 - 60 единиц.
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заработать на процессе СБ можно
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заработать на процессе СБ нельзя
Хрен его знает, может и можно. Случайно блуждая.
Есть-же советник, и это можно быстро проверить.
Можно проверять дольше, подбрасывая монетку.
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Думается, речь не о том.
Речь именно о том, на то она и случайность, и не ожидаемость)Не, ну можно конечно к монетке применить кучу научных формул, ну чисто для солидности, но результат будет тот-же - обычный рандом, но по городскому методу, а не по колхозному.
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