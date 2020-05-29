Случайное блуждание :

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Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.


 

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https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание

https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk#One-dimensional_random_walk

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Рассмотрим несколько различных вариантов "блуждания", задавая различные распределения. 

И посмотрим, можно ли заработать на процессе СБ.

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Затравка была здесь, и далее по ветке.

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Случайное блуждание — Википедия
Случайное блуждание — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является...
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"Блуждать" будем различными способами.

Для этого используем некоторые важные для практики распределения :

1) равномерное

2) экспоненциальное

3) нормальное

В случае очень большого желания можно будет привлечь и другие распределения.


Для начала посмотрим, как эти "блуждания" выглядят.

Шаг "блуждания"  |X|=1 , исходя из этого принимаем начальное значение  Y = 100 , то есть шаг составляет  1%  начального значения.


Затем применим к "блужданиям" некоторые приёмы обработки сигналов (фильтрация, разделение движений и прочие). 

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Равномерное распределение.

(несколько реализаций СБ)

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Размах "блужданий" составляет  30 - 40 - 50 - 60 единиц.

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Экспоненциальное распределение.

(несколько реализаций СБ)

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Размах "блужданий" составляет  30 - 40 - 50 - 60 единиц.

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Нормальное распределение.

(несколько реализаций СБ)

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Размах "блужданий" составляет  30 - 40 - 50 - 60 единиц.

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Олег avtomat:
  • заработать на процессе СБ можно
  • заработать на процессе СБ нельзя

Хрен его знает, может и можно. Случайно блуждая. 

 

Есть-же советник, и это можно быстро проверить.

Можно проверять дольше, подбрасывая монетку.

Precipice
Precipice
  • www.mql5.com
Советник открывает позиции в зависимости от значения полученного в генераторе случайных чисел. Настройки Стоп лосс и Тейк профит одинаковые и задаются в параметре Stop Loss, Take Profit...
 
Vitaly Muzichenko:

Есть-же советник, и это можно быстро проверить.

Можно проверять дольше, подбрасывая монетку.

Думается, речь не о том. 

 
Алексей Тарабанов:

Думается, речь не о том. 

Речь именно о том, на то она и случайность, и не ожидаемость)

Не, ну можно конечно к монетке применить кучу научных формул, ну чисто для солидности, но результат будет тот-же - обычный рандом, но по городскому методу, а не по колхозному.
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Vitaly Muzichenko:

Есть-же советник, и это можно быстро проверить.

Можно проверять дольше, подбрасывая монетку.

Этот советник совершенно не о том.

Ну а твоё понимание\непонимание процесса не ново.

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