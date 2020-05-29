Случайное блуждание : - страница 157

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Есть два варианта: 

1. Не участвуйте. 

2. Участвуйте, понимая, что чем безумнее вариант, тем это Вам интереснее. 

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Брошу кость критиканам  ;)))         Аууу, критиканы.


Мне вот стало интересно, что получится, если пропустить три независимых, не взаимосвязанных между собой, СБ через сепаратор.


 

.

Какими и как будут себя вести выходы A, B, C.

Какими и как будут себя вести восстановленные при обратном счёте входы .

И ещё ряд вопросов, более тонких и специфических.

 
Олег avtomat:

Брошу кость критиканам  ;)))


Мне вот стало интересно, что получится, если пропустить три независимых, не взаимосвязанных между собой, СБ через сепаратор.


Будут очередные несколько десятков бессымсленных картинок, как и в твоих других двух ветках.

 
Олег avtomat:

Брошу кость критиканам  ;)))         Аууу, критиканы.


Мне вот стало интересно, что получится, если пропустить три независимых, не взаимосвязанных между собой, СБ через сепаратор.


 

.

Какими и как будут себя вести выходы A, B, C.

Какими и как будут себя вести восстановленные при обратном счёте входы .

И ещё ряд вопросов, более тонких и специфических.

сепаратор - это что, если более подробно?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
сепаратор - это что, если более подробно?
Сливки делает, сметану, вообщем для молока, но при желании, можно и к форексу применить
 
Олег avtomat:

Брошу кость критиканам  ;)))         Аууу, критиканы.


 Лучше похвались своими очередными "блужданиями" в конкурсе NPBFX!!!

 
Vladimir Baskakov:
Сливки делает, сметану, вообщем для молока, но при желании, можно и к форексу применить

долго и нудно взбивает значит, затем сливает лишнее

соответственно на выходе, судя по картинке выше, будет единственный продукт - ABC, без запятых

либо название для функционального блока подобрано некорректно

 
Vladimir Baskakov:
Сливки делает, сметану, вообщем для молока, но при желании, можно и к форексу применить


Делает сметану? Делал в сепараторе сметану?


Renat Akhtyamov:

долго и нудно взбивает значит


Что он нахрен взбивает, взбивают масло , а сепаратор разделяет более жирные фракции (сливки) на менее жирные молоко.   Заливаешь молоко из под коровы в сепаратор , на выходе получаешь сливки и обезжиренное молоко.  

 
Renat Akhtyamov:

либо название для функционального блока подобрано некорректно


Всё у него корректно с названием, сепарирование = разделение .

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Делает сметану? Делал в сепараторе сметану?

"Благодаря сепаратору обычное молоко превращается в сметану и сливки, творог и масло, и при этом от самого фермера и сельского жителя требуется минимальное количество усилий.

Суть состоит в использовании принципа действия центробежной силы. "

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