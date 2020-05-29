Случайное блуждание : - страница 157
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Брошу кость критиканам ;))) Аууу, критиканы.
Мне вот стало интересно, что получится, если пропустить три независимых, не взаимосвязанных между собой, СБ через сепаратор.
.
Какими и как будут себя вести выходы A, B, C.
Какими и как будут себя вести восстановленные при обратном счёте входы .
И ещё ряд вопросов, более тонких и специфических.
Брошу кость критиканам ;)))
Мне вот стало интересно, что получится, если пропустить три независимых, не взаимосвязанных между собой, СБ через сепаратор.
Будут очередные несколько десятков бессымсленных картинок, как и в твоих других двух ветках.
Брошу кость критиканам ;))) Аууу, критиканы.
Мне вот стало интересно, что получится, если пропустить три независимых, не взаимосвязанных между собой, СБ через сепаратор.
.
Какими и как будут себя вести выходы A, B, C.
Какими и как будут себя вести восстановленные при обратном счёте входы .
И ещё ряд вопросов, более тонких и специфических.
сепаратор - это что, если более подробно?
Брошу кость критиканам ;))) Аууу, критиканы.
Лучше похвались своими очередными "блужданиями" в конкурсе NPBFX!!!
Сливки делает, сметану, вообщем для молока, но при желании, можно и к форексу применить
долго и нудно взбивает значит, затем сливает лишнее
соответственно на выходе, судя по картинке выше, будет единственный продукт - ABC, без запятых
либо название для функционального блока подобрано некорректно
Сливки делает, сметану, вообщем для молока, но при желании, можно и к форексу применить
Делает сметану? Делал в сепараторе сметану?
долго и нудно взбивает значит
Что он нахрен взбивает, взбивают масло , а сепаратор разделяет более жирные фракции (сливки) на менее жирные молоко. Заливаешь молоко из под коровы в сепаратор , на выходе получаешь сливки и обезжиренное молоко.
либо название для функционального блока подобрано некорректно
Всё у него корректно с названием, сепарирование = разделение .
Делает сметану? Делал в сепараторе сметану?
Суть состоит в использовании принципа действия центробежной силы. "