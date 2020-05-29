Случайное блуждание : - страница 72
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На рынке торгуете, FX или еще что? Простой вопрос, да или нет.
Торгую FX. Результат в профиле. Реальный и верифицированный.
На вскидку, что можете сказать о процессах на картинке? это разные процессы, проходящие через одинаковое числовое значение, или разные? СБ это или ВР, что сверху а что снизу?
Торгую FX. Результат в профиле. Реальный и верифицированный.
Замечательно! Но, Вы же, давеча, говорили, что на СБ заработать нельзя! А, это не СБ, а ВР?- ну так какие именно отличительные черты ВР Вам позволяют верить, что на ВР заработать можно, а на СБ нельзя? К тому же эти слова принадлежат Вам:
СБ непрогнозируемо по определению, оно придумано так - непрогнозируемым. Это такая математическая абстракция, эталон, типа нуля на шкале.
Если откроете определение СБ, там так и написано - "СБ это такая модель, которая не прогнозируется", если простым языком. Это не я придумал, это определение такое.
То, что вы предлагаете - это не СБ, а его приближенные реализации. Похожие, но не идеально.
Если известен алгоритм ГСЧ, то это уже не СБ, разумеется, т.к. становится известна зависимость приращений.
Ну возьмите генератор на тепловых шумах, будет вам настоящее СБ, а не его приближение в виде ГПСЧ.
Разумеется, молекулу можно проследить и спрогнозировать. Если вы информированы, то процесс перестает быть непредсказуемым.
Теперь попробуйте проследить и спрогнозировать поведение каждого участника рынка.
Не думаю, что "с помощью современных средств" у вас это получится. Теоретически возможно, практически - нет. Поэтому СБ - вполне годная модель рынка, в первом приближении. Но только в первом)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Случайное блуждание :
secret, 2018.11.07 20:53
СБ непрогнозируемо по определению, оно придумано так - непрогнозируемым. Это такая математическая абстракция, эталон, типа нуля на шкале.
Если откроете определение СБ, там так и написано - "СБ это такая модель, которая не прогнозируется", если простым языком. Это не я придумал, это определение такое.
То, что вы предлагаете - это не СБ, а его приближенные реализации. Похожие, но не идеально.
Если известен алгоритм ГСЧ, то это уже не СБ, разумеется, т.к. становится известна зависимость приращений.
Ну возьмите генератор на тепловых шумах, будет вам настоящее СБ, а не его приближение в виде ГПСЧ.
Разумеется, молекулу можно проследить и спрогнозировать. Если вы информированы, то процесс перестает быть непредсказуемым.
Теперь попробуйте проследить и спрогнозировать поведение каждого участника рынка.
Не думаю, что "с помощью современных средств" у вас это получится. Теоретически возможно, практически - нет. Поэтому СБ - вполне годная модель рынка, в первом приближении. Но только в первом)
Тема называется СБ, и говорим о СБ.)) И разговор о том, что если процесс СБ, то это совсем не означает, что он прогнозируем или не прогнозируем.
И все рассуждения: можно выиграть или нельзя - ни о чем.)
1. Он не прогнозируем.
2 На нем можно заработать.
Тема называется СБ, и говорим о СБ.)) И разговор о том, что если процесс СБ, то это совсем не означает, что он прогнозируем или не прогнозируем.
И все рассуждения: можно выиграть или нельзя - ни о чем.)
СБ - процесс, о котором у вас нет и не может быть информации. Это условность, мы договорились так считать и дали такое определение. Поэтому, непрогнозируем.
На вскидку, что можете сказать о процессах на картинке? это разные процессы, проходящие через одинаковое числовое значение, или разные? СБ это или ВР, что сверху а что снизу?
Сверху ВР, снизу СБ
Сверху ВР, снизу СБ
Сверху ВР, снизу СБ
снизу ренко от верхнего
СБ - процесс, о котором у вас нет и не может быть информации. Это условность, мы договорились так считать и дали такое определение. Поэтому, непрогнозируем.
Нет цели прогнозировать. Просто, катимся по наклонной.
На вскидку, что можете сказать о процессах на картинке? это разные процессы, проходящие через одинаковое числовое значение, или разные? СБ это или ВР, что сверху а что снизу?
СБ и не-СБ визуально могут выглядеть совершенно одинаково. Что-то сказать можно только на основе статистического анализа данных.
По картинке можно только сказать, что нижний график похож на Renko, которое является правой частью верхнего графика.