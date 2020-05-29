Случайное блуждание : - страница 131
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь-то идёт не о торговле на СБ как таковой, а о том, что СБ нельзя принимать в качестве "эталона невозможности заработка" при оценке качества работы торговой системы.
Вы приняли на веру ложную посылку, приняв её как аксиому, даже не пытаясь произвести её проверку. (вот где парадокс)
Теперь всю ветку за собой почисть.
Чушь полнейшая.
Это что ж по-твоему, на тик в среднем надо 24/5 = 4.8 часа???
Ты хоть думай немного, прежде чем такое выдавать...
Вам же на каждый транслируемый тик нужно обозначить свою позицию - удерживаю, выхожу, пропускаю, плюс перерыв на сон и другие естественные надобности, плюс эти перерывы у вас и транслятора тиков могут не совпадать, плюс мало кто может все время следить за форумом.
Но впрочем, успехов в не легком деле борьбы со случайным блужданием.
Нет никакой возможности сгенерировать СБ - лишь его реализацию (1-й пункт по ссылке).
Всё же, рекомендую освоить понятие мартингала теоретически, а не пытаться сделать это на практике. Это весьма нетривиальный класс случайных процессов и их реализации вполне могут привести к самообману, навроде вашего (пересиживание убытка).
Стрелки не переводите в другую сторону.
Вряд ли вы поняли суть моих поисков. А я тем временем нашёл то, что искал.
Вам же на каждый транслируемый тик нужно обозначить свою позицию - удерживаю, выхожу, пропускаю, плюс перерыв на сон и другие естественные надобности, плюс эти перерывы у вас и транслятора тиков могут не совпадать, плюс мало кто может все время следить за форумом.
Но впрочем, успехов в не легком деле борьбы со случайным блужданием.
Вижу у тебя полное непонимание...
Речь-то идёт не о торговле на СБ как таковой, а о том, что СБ нельзя принимать в качестве "эталона невозможности заработка" при оценке качества работы торговой системы.
пересидка по арксинусу ?
можно было справочник почитать и не тратить несколько лет
Теперь всю ветку за собой почисть.
ну вот, ляпнул, и теперь можешь себя похвалить за это.
пересидка по арксинусу ?
можно было справочник почитать и не тратить несколько лет
ну да, ты всё в справочнике видишь, особенно по арксинусу ;)))))
ну вот к чему ляпать что попало?...
ну вот, ляпнул, и теперь можешь себя похвалить за это.
Не "ляпнул", а показал твой пост С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ВЕТКИ.
130 страниц флуда и в конце о заработке он как бы и не писало....
Не "ляпнул", а показал твой пост С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ВЕТКИ.
130 страниц флуда и в конце о заработке он как бы и не писало....
ну что ж ты такой тупой???
СБ нельзя принимать в качестве "эталона невозможности заработка" при оценке качества работы торговой системы.
Потому что СБ даёт такую возможность.