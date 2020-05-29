Случайное блуждание : - страница 131

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Олег avtomat:


Речь-то идёт не о торговле на СБ как таковой, а о том, что СБ нельзя принимать в качестве "эталона невозможности заработка" при оценке качества работы торговой системы.

Вы приняли на веру ложную посылку, приняв её как аксиому, даже не пытаясь произвести её проверку.   (вот где парадокс)

Теперь всю ветку за собой почисть.


 
Олег avtomat:

Чушь полнейшая.

Это что ж по-твоему, на тик в среднем надо 24/5 = 4.8 часа??? 

Ты хоть думай немного, прежде чем такое выдавать...

Вам же на каждый транслируемый тик нужно обозначить свою позицию - удерживаю, выхожу, пропускаю, плюс перерыв на сон и другие естественные надобности, плюс эти перерывы у вас и транслятора тиков могут не совпадать, плюс мало кто может все время следить за форумом.

Но впрочем, успехов в не легком деле борьбы со случайным блужданием.  

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Нет никакой возможности сгенерировать СБ - лишь его реализацию (1-й пункт по ссылке).

Всё же, рекомендую освоить понятие мартингала теоретически, а не пытаться сделать это на практике. Это весьма нетривиальный класс случайных процессов и их реализации вполне могут привести к самообману, навроде вашего (пересиживание убытка).

Стрелки не переводите в другую сторону.


Вряд ли вы поняли суть моих поисков. А я тем временем нашёл то, что искал. 

[Удален]  
sibirqk:

Вам же на каждый транслируемый тик нужно обозначить свою позицию - удерживаю, выхожу, пропускаю, плюс перерыв на сон и другие естественные надобности, плюс эти перерывы у вас и транслятора тиков могут не совпадать, плюс мало кто может все время следить за форумом.

Но впрочем, успехов в не легком деле борьбы со случайным блужданием.  

Вижу у тебя полное непонимание...

Речь-то идёт не о торговле на СБ как таковой, а о том, что СБ нельзя принимать в качестве "эталона невозможности заработка" при оценке качества работы торговой системы.

 

пересидка по арксинусу ?

можно было справочник почитать и не тратить несколько лет

[Удален]  
Дмитрий:

Теперь всю ветку за собой почисть.


ну вот, ляпнул, и теперь можешь себя похвалить за это.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

пересидка по арксинусу ?

можно было справочник почитать и не тратить несколько лет

ну да, ты всё в справочнике видишь, особенно по арксинусу ;)))))

ну вот к чему ляпать что попало?...

 
Олег avtomat:

ну вот, ляпнул, и теперь можешь себя похвалить за это.

Не "ляпнул", а показал твой пост С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ВЕТКИ. 

130 страниц флуда и в конце о заработке он как бы и не писало....

[Удален]  
Дмитрий:

Не "ляпнул", а показал твой пост С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ВЕТКИ. 

130 страниц флуда и в конце о заработке он как бы и не писало....

ну что ж ты такой тупой???

[Удален]  

СБ нельзя принимать в качестве "эталона невозможности заработка" при оценке качества работы торговой системы.

Потому что СБ даёт такую возможность. 

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