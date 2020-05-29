Случайное блуждание : - страница 114
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Так кто-нибудь в реальности назовет хоть один процесс случайного блуждания (в смысле марковский)
может возникновение и аннигиляция частиц в кварк-глюонной плазме. А, физики?
Например, сумма измеренных состояний кубита. Хотя, стоило бы это уточнить у инженеров-практиков)
Марковский процесс подразумевает постоянную величину объекта.
На рынках тик не является постоянной величиной объекта и не подпадает под такое определение.
Вес монетки(тика) - непостоянная величина и не даёт полной картины случайного процесса.
Перевес-недовес будет направлять отклонение от нуля.
Какая на рынках физика? Тут психология. Переучивайтесь, пока не постарели.))
Активация некоторых объектов реального мира при их упоминании - очевидный пример неслучайного процесса.
Активация некоторых объектов реального мира при их упоминании - очевидный пример неслучайного процесса.
))) магия прям
Вот картинка, когда-то давно генерил. Всего 100 траекторий случайного блуждания по 100 тысяч шагов в каждой. Даже на этой картинке со всего-то ста траекториями видно что пространство возможных состояний заполняется очень равномерно. А если бы траекторий было 10 000 или 100 000?
Марковский процесс подразумевает постоянную величину объекта.
На рынках тик не является постоянной величиной объекта и не подпадает под такое определение.
Вес монетки(тика) - непостоянная величина и не даёт полной картины случайного процесса.
Перевес-недовес будет направлять отклонение от нуля.
Какая на рынках физика? Тут психология. Переучивайтесь, пока не постарели.))
Вот картинка, когда-то давно генерил. Всего 100 траекторий случайного блуждания по 100 тысяч шагов в каждой. Даже на этой картинке со всего-то ста траекториями видно что пространство возможных состояний заполняется очень равномерно. А если бы траекторий было 10 000 или 100 000?
Прекрасное наглядное доказательство случайного процесса.
А рыночный ВР такой вид не примет.
За то пункт постоянная величина. Так зачем опепировать тиками, если объемы выкупаютмя с шагом 1 пункт?
А пунктов в единицу времени??
Бросок монеты это единица измерения. Тик это единица измерения с величиной пунктов. Она разная.
Так кто-нибудь в реальности назовет хоть один процесс случайного блуждания (в смысле марковский)
может возникновение и аннигиляция частиц в кварк-глюонной плазме. А, физики?
Да нет ничего случайного, это невозможно. Все следствие чего-то, и даже два независимых события, таких как покупка акции газпрома и падение какого-то папуаса в африке взаимосвязаны. Связь очень длинная и сложная, но она есть.
Тогда, может, стоит упразднить понятие СБ и не парить людям мозги?