Случайное блуждание : - страница 114

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Maxim Dmitrievsky:

Так кто-нибудь в реальности назовет хоть один процесс случайного блуждания (в смысле марковский)

может возникновение и аннигиляция частиц в кварк-глюонной плазме. А, физики?

Например, сумма измеренных состояний кубита. Хотя, стоило бы это уточнить у инженеров-практиков)

 

Марковский процесс подразумевает постоянную величину объекта.

На рынках тик не является постоянной величиной объекта и не подпадает под такое определение.

Вес монетки(тика) - непостоянная величина и не даёт полной картины случайного процесса.

Перевес-недовес будет направлять отклонение от нуля.

Какая на рынках физика? Тут психология. Переучивайтесь, пока не постарели.))

 
Maxim Dmitrievsky:

Активация некоторых объектов реального мира при их упоминании - очевидный пример неслучайного процесса.

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Активация некоторых объектов реального мира при их упоминании - очевидный пример неслучайного процесса.

))) магия прям

 

Вот картинка, когда-то давно генерил. Всего 100 траекторий случайного блуждания по 100 тысяч шагов в каждой. Даже на этой картинке со всего-то ста траекториями видно что пространство возможных состояний заполняется очень равномерно. А если бы траекторий было 10 000 или 100 000?



 
Uladzimir Izerski:

Марковский процесс подразумевает постоянную величину объекта.

На рынках тик не является постоянной величиной объекта и не подпадает под такое определение.

Вес монетки(тика) - непостоянная величина и не даёт полной картины случайного процесса.

Перевес-недовес будет направлять отклонение от нуля.

Какая на рынках физика? Тут психология. Переучивайтесь, пока не постарели.))

За то пункт постоянная величина. Так зачем опепировать тиками, если объемы выкупаютмя с шагом 1 пункт?
 
sibirqk:

Вот картинка, когда-то давно генерил. Всего 100 траекторий случайного блуждания по 100 тысяч шагов в каждой. Даже на этой картинке со всего-то ста траекториями видно что пространство возможных состояний заполняется очень равномерно. А если бы траекторий было 10 000 или 100 000?



Прекрасное наглядное доказательство случайного процесса.

А  рыночный ВР такой вид не примет. 

 
Maxim Romanov:
За то пункт постоянная величина. Так зачем опепировать тиками, если объемы выкупаютмя с шагом 1 пункт?

А пунктов в единицу времени??

Бросок монеты это единица измерения. Тик это единица измерения с величиной пунктов. Она разная.

 
Maxim Dmitrievsky:

Так кто-нибудь в реальности назовет хоть один процесс случайного блуждания (в смысле марковский)

может возникновение и аннигиляция частиц в кварк-глюонной плазме. А, физики?

Да нет ничего случайного, это невозможно. Все следствие чего-то, и даже два независимых события, таких как покупка акции газпрома и падение какого-то папуаса в африке взаимосвязаны. Связь очень длинная и сложная, но она есть.
Есть задача, сгенерировать 0 или 1. И вот как выбрать совершенно случайно одно число? Никак! Нет ни одного способа, в котором не будет зависимостей, это просто не возможно. Сейчас распад ядра считается случайным, но я уверен, и на это есть причины, если докопаться до истины.
[Удален]  
Maxim Romanov:
Да нет ничего случайного, это невозможно. Все следствие чего-то, и даже два независимых события, таких как покупка акции газпрома и падение какого-то папуаса в африке взаимосвязаны. Связь очень длинная и сложная, но она есть.
Есть задача, сгенерировать 0 или 1. И вот как выбрать совершенно случайно одно число? Никак! Нет ни одного способа, в котором не будет зависимостей, это просто не возможно.

Тогда, может, стоит упразднить понятие СБ и не парить людям мозги?

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