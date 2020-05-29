Случайное блуждание : - страница 107

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Roman Kutemov:
Как то так

 

.

А если применить более изощрённую технику, то результат улучшится.

Но здесь важен сам факт. И его воспроизводимость.

 
Олег avtomat:

 

.

А если применить более изощрённую технику, то результат улучшится.

Но здесь важен сам факт. И его воспроизводимость.

да у него там обычная "лавина"

слева видно как нарастает лот

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Andrey Pogoreltsev:

Господа, тут все говорят о мат модели, а можете привести, где она описана и где доказана ее сходимость?

Если говорить о "модели", описанной на первой странице, то она сходится в 0, но она не полная. Если внести туда комиссии брокеров, свопы и прочие отрицательные величины, то она сходится в -

О каком заработке вы тут говорите?

После первой страницы есть вторая и третья ...  Там в недрах ветки вы найдёте множество примеров и поймёте, о чём идёт здесь речь.

 
Renat Akhtyamov:

да у него там обычная "лавина"

слева видно как нарастает лот

да я и говорю, что заработать можно.

должны еще какие то быть условия, типа ограничения лота.

на данном этапе прибыль почти всегда больше просадки в два раза. 

 
Олег avtomat:

 

.

А если применить более изощрённую технику, то результат улучшится.

Но здесь важен сам факт. И его воспроизводимость.

Олег, привет.

можешь написать мне в лс, а то я почему то не могу.

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Aleksey Nikolayev:

Почему же, эволюция вполне может задаваться, например, стохастическим ДУ. Хотя, некоторые "разоблачители" учёных не относят их к теорверу)

Потому что это именно ДУ, а стохастическая обвязка на втором плане. И уж вам ли не знать, что стохДУ от теорвера очень далеки... 

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Renat Akhtyamov:

да у него там обычная "лавина"

слева видно как нарастает лот

это не важно, речь то ведь не об этом

 
Олег avtomat:

...

Расскажи лучше, как ты умудрился, извлекая корень, получить комплексное число, имеющее действительную и мнимую части? 

Единственная моя гипотеза - интерпретировал корень (а это степень) как показательную запись комплексного числа. 

Просто скармливаешь маткаду все подряд, авось он как-то вывезет?

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Dmitry Fedoseev:

Расскажи лучше, как ты умудрился, извлекая корень, получить комплексное число, имеющее действительную и мнимую части? 

Единственная моя гипотеза - интерпретировал корень (а это степень) как показательную запись комплексного числа. 

Просто скармливаешь маткаду все подряд, авось он как-то вывезет?

Я тебе давал ссылку на очень хорошую книгу. Изучи первый параграф, и ты узнаешь, что такое комплексные числа, их свойства, а также правила действий с комплексными числами.

 
Олег avtomat:

Я тебе давал ссылку на очень хорошую книгу. Изучи первый параграф, и ты узнаешь, что такое комплексные числа, их свойства, а также правила действий с комплексными числами.

Ты идиот?

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