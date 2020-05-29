Случайное блуждание : - страница 107
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Как то так
.
А если применить более изощрённую технику, то результат улучшится.
Но здесь важен сам факт. И его воспроизводимость.
.
А если применить более изощрённую технику, то результат улучшится.
Но здесь важен сам факт. И его воспроизводимость.
да у него там обычная "лавина"
слева видно как нарастает лот
Господа, тут все говорят о мат модели, а можете привести, где она описана и где доказана ее сходимость?
Если говорить о "модели", описанной на первой странице, то она сходится в 0, но она не полная. Если внести туда комиссии брокеров, свопы и прочие отрицательные величины, то она сходится в - ∞
О каком заработке вы тут говорите?
После первой страницы есть вторая и третья ... Там в недрах ветки вы найдёте множество примеров и поймёте, о чём идёт здесь речь.
да у него там обычная "лавина"
слева видно как нарастает лот
да я и говорю, что заработать можно.
должны еще какие то быть условия, типа ограничения лота.
на данном этапе прибыль почти всегда больше просадки в два раза.
.
А если применить более изощрённую технику, то результат улучшится.
Но здесь важен сам факт. И его воспроизводимость.
Олег, привет.
можешь написать мне в лс, а то я почему то не могу.
Почему же, эволюция вполне может задаваться, например, стохастическим ДУ. Хотя, некоторые "разоблачители" учёных не относят их к теорверу)
Потому что это именно ДУ, а стохастическая обвязка на втором плане. И уж вам ли не знать, что стохДУ от теорвера очень далеки...
да у него там обычная "лавина"
слева видно как нарастает лот
это не важно, речь то ведь не об этом
...
Расскажи лучше, как ты умудрился, извлекая корень, получить комплексное число, имеющее действительную и мнимую части?
Единственная моя гипотеза - интерпретировал корень (а это степень) как показательную запись комплексного числа.
Просто скармливаешь маткаду все подряд, авось он как-то вывезет?
Расскажи лучше, как ты умудрился, извлекая корень, получить комплексное число, имеющее действительную и мнимую части?
Единственная моя гипотеза - интерпретировал корень (а это степень) как показательную запись комплексного числа.
Просто скармливаешь маткаду все подряд, авось он как-то вывезет?
Я тебе давал ссылку на очень хорошую книгу. Изучи первый параграф, и ты узнаешь, что такое комплексные числа, их свойства, а также правила действий с комплексными числами.
Я тебе давал ссылку на очень хорошую книгу. Изучи первый параграф, и ты узнаешь, что такое комплексные числа, их свойства, а также правила действий с комплексными числами.
Ты идиот?