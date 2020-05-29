Случайное блуждание : - страница 101
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Теория не значит, что фантазия.
Вам наверное стоит погуглить значение слова "теория" в научном смысле )
я знаю смысл понятия теория, поэтому и обратил внимание на это, как и все мои сообщения были направлены на объяснение, что люди то взрослые, а в сказки до сих пор верят )))
Здесь не нужно доказательств. Потому что невозможность постоянно зарабатывать - это определение СБ. СБ строится по такому закону, что постоянно зарабатывать на нем не получится. Просто прочитайте определение.
Ты принял на веру, и поэтому теперь тебе не нужно доказательств.
Вот и все твои "знания"...
?? основы основ и день рождения теор.вероятности...
для монетки - равноправная игра, в итоге выиграет тут у кого бабла больше . Для рулетки всё значительно хуже.
никакой ММ не спасает. Можно максимизировать шанс выиграть чуть-процентов до полного слива - это да, возможно; но это не создаёт прибыльность.
Можно ещё оттянуть конец, получится трейдер с оттянутым концом :-)
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page4#comment_9154631
каким конкретно основам верить? Если понятие СБ вышло из броуновсого движения частиц, а для них предполагаетс немарковость теперьГоспода знатоки, решите простую бл.. его проблему. Броуновское движение частицы это сб или не сб? Если не сб, значит сб это вообще непонятно что, просто мат. абстракция
Гуру демо-конкурсов опять из своей пещеры вылез сказки рассказывать ))
Тебе ли, лохотронщик, мычать...
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page4#comment_9154631
каким конкретно основам верить? Если понятие СБ вышло из броуновсого движения частиц, а для них предполагаетс немарковость теперьГоспода знатоки, решите простую бл.. его проблему. Броуновское движение частицы это сб или не сб? Если не сб, значит сб это вообще непонятно что
Тебе уже триста раз сказали, что это.
Открой хотя бы Википедию и прочитай, какими статистическими характеристиками обладает СБ.
Еще раз - в СБ НЕТ закономерностей, потому что СБ - это ряд БЕЗ ПАМЯТИ.
Есть только повторяемость, которая на достаточно длительном промежутке времени нивелируется
Тебе уже триста раз сказали, что это.
Открой хотя бы Википедию и прочитай, какими статистическими характеристиками обладает СБ.
почитал
погнали зарабатывать !
какая красота, торгуй, не хочу:
;)
почитал
погнали зарабатывать !
какая красота, торгуй, не хочу:
;)
Еще один...
Давай мне любой кусок графика любой пары и я тебе как два пальца об асфальт расскажу, что на нем "какая красота, торгуй, не хочу".
Почитал топик, интересно стало.
1. и в реале все также будет =50, это основы теории вероятности, там нечего доказывать.
2. почему очевидно? наоборот, более ли менее образованному человеку становится ясно, что от предистории ничего там не зависит.
3. на СБ то, заработать, может быть, и можно.
4. Но рынок не СБ, и именно поэтому, заработать здесь намного сложнее чем на СБ.
1. ошибаешься. НЕ будет =50.
2. ошибаешься. От предистории зависит очень многое. Это понятно любому образованному человеку.
3. Можно. И я здесь это продемонстрировал множеством примеров.
4. Именно об этом я говорю на протяжении всей этой ветки.