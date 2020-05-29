Случайное блуждание : - страница 84
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Все сделал! Частота не изменилась - 50/50.
Что дальше?
Дальше, тебе люди говорят, че делать. После определенного кол-ва бросков заключай сделку по тренду, ибо монетка теперь не скоро вернется в 0. Выход - по расчету дисперсии из биномиального распределения.
Сказано же детям - просто читать и не лезть в базар взрослых дядь.
Ключ - ТРЕНД и его реальное воплощение - НАПРАВЛЕННОЕ и ВСЕГДА не случайное движение ВВЕРХ при покупках или ВНИЗ при продажах
Блин, дядя, спрашивают же - ключ к тренду это чё? Как определить его начало? Если секрет - просто открой сигнал на имя своей бабушки и все. Че лезть в базары без теоретической базы? А?
Дальше, тебе люди говорят, че делать. После определенного кол-ва бросков заключай сделку по тренду, ибо монетка теперь не скоро вернется в 0. Выход - по расчету дисперсии из биномиального распределения.
Сказано же детям - просто читать и не лезть в базар взрослых дядь.
Ну, так в чем вопрос?
Иди на бинарные опционы! Цвет свечи - бинарное равномерное распределение.
Давай! Угадал - 80% выигрыша, не угадал - 100% убытка.
Давай! Ты не первый, но раз ты такой умный давай.
Не хочешь играть - прогони в тестере. Это дело нескольких минут
Блин, дядя, спрашивают же - ключ к тренду это чё? Как определить его начало? Если секрет - просто открой сигнал на имя своей бабушки и все. Че лезть в базары без теоретической базы? А?
Кому нужна ТАКАЯ "теоретическая база", не база, а пустая болтовня! Ключ к тренду - сам ТРЕНД!!!
Еще раз для "особо одаренных" - не лезь в тики и пр.
Ты можешь выигрывать у монетки? Иди в опционы.
Цвет свечи ЛЮБОГО таймфрейма - это та же монетка.
Равномерное бинарное распределение.
Кому нужна ТАКАЯ "теоретическая база", не база, а пустая болтовня! Ключ к тренду - сам ТРЕНД!!!
Не понимаю... Чё значит сам тренд? Начало у него есть? Как его определить? На глаз?
Еще раз для "особо одаренных" - не лезь в тики и пр.
Ты можешь выигрывать у монетки? Иди в опционы.
Цвет свечи ЛЮБОГО таймфрейма - это та же монетка.
Равномерное бинарное распределение.
В опционах там же еще время учитывать надо? Почитаю.
В опционах там же еще время учитывать надо? Почитаю.
Ты берешь часовой таймфрейм как монетку и ставишь на его цвет - цена закрытия выше или ниже цены открытия.
За время исполнения опциона ты берешь период таймфрейма.
Еще раз - ПРОГНАТЬ НА ТЕСТЕРЕ ЭТО ДЕЛО НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ.
Даже в Экселе
Кому нужна ТАКАЯ "теоретическая база", не база, а пустая болтовня! Ключ к тренду - сам ТРЕНД!!!
только не рассказывай про пересечение МА-шек, ладно?.
Твоя точка зрения - красным здесь тренд? :