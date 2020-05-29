Случайное блуждание : - страница 84

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[Удален]  
столько пустопорожней болтовни... а вроде как бы и программисты... но вместо того, чтобы построить СБ и посмотреть картинку, эти горе-программисты предпочитают пузыри пускать...
 
Дмитрий:

Все сделал! Частота не изменилась - 50/50.

Что дальше?

Дальше, тебе люди говорят, че делать. После определенного кол-ва бросков заключай сделку по тренду, ибо монетка теперь не скоро вернется в 0. Выход - по расчету дисперсии из биномиального распределения.

Сказано же детям - просто читать и не лезть в базар взрослых дядь.

 
aleger:
Ключ - ТРЕНД и его реальное воплощение - НАПРАВЛЕННОЕ и ВСЕГДА не случайное движение ВВЕРХ при покупках или ВНИЗ при продажах

Блин, дядя, спрашивают же - ключ к тренду это чё? Как определить его начало? Если секрет - просто открой сигнал на имя своей бабушки и все. Че лезть в базары без теоретической базы? А?

 
Alexander_K:

Дальше, тебе люди говорят, че делать. После определенного кол-ва бросков заключай сделку по тренду, ибо монетка теперь не скоро вернется в 0. Выход - по расчету дисперсии из биномиального распределения.

Сказано же детям - просто читать и не лезть в базар взрослых дядь.

Ну, так в чем вопрос? 

Иди на бинарные опционы! Цвет свечи - бинарное равномерное распределение.

Давай! Угадал - 80% выигрыша, не угадал - 100% убытка.

Давай! Ты не первый, но раз ты такой умный давай.


Не хочешь играть - прогони в тестере. Это дело нескольких минут

 
Alexander_K:

Блин, дядя, спрашивают же - ключ к тренду это чё? Как определить его начало? Если секрет - просто открой сигнал на имя своей бабушки и все. Че лезть в базары без теоретической базы? А?

Кому нужна ТАКАЯ "теоретическая база", не база, а пустая болтовня! Ключ к тренду - сам ТРЕНД!!!

 
Alexander_K:


Еще раз для "особо одаренных" - не лезь в тики и пр.

Ты можешь выигрывать у монетки? Иди в опционы.

Цвет свечи ЛЮБОГО таймфрейма - это та же монетка.

Равномерное бинарное распределение.

 
aleger:

Кому нужна ТАКАЯ "теоретическая база", не база, а пустая болтовня! Ключ к тренду - сам ТРЕНД!!!

Не понимаю... Чё значит сам тренд? Начало у него есть? Как его определить? На глаз?

 
Дмитрий:

Еще раз для "особо одаренных" - не лезь в тики и пр.

Ты можешь выигрывать у монетки? Иди в опционы.

Цвет свечи ЛЮБОГО таймфрейма - это та же монетка.

Равномерное бинарное распределение.

В опционах там же еще время учитывать надо? Почитаю.

 
Alexander_K:

В опционах там же еще время учитывать надо? Почитаю.

Ты берешь часовой таймфрейм как монетку и ставишь на его цвет - цена закрытия выше или ниже цены открытия.

За время исполнения опциона ты берешь период таймфрейма.

Еще раз - ПРОГНАТЬ НА ТЕСТЕРЕ ЭТО ДЕЛО НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ.

Даже в Экселе

 
aleger:

Кому нужна ТАКАЯ "теоретическая база", не база, а пустая болтовня! Ключ к тренду - сам ТРЕНД!!!

только не рассказывай про пересечение МА-шек, ладно?.

Твоя точка зрения - красным здесь тренд? :


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