Случайное блуждание : - страница 49

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Олег avtomat:

Ну хорошо.

Поскольку генератора распределения Лапласа в моей версии Mathcad'a нет, то придётся самому его генерировать. Это не проблема.

Какие, на твой взгляд, параметры распределения Лапласа являются приемлемыми для нашего поля, и их следовало бы использовать? 

 

Корн. Справочник по математике.

Начать нужно с самого простого:

Генерируем СЧ с распределением Лапласа:

Матожидание mu=0 (то, что в Корне = эпсилон)

Среднее отклонение b=1 (в Корне = бета)

На каждом шаге считаем сумму всех ранее сгенерированных чисел - это и будет искусственная цена.

И попытаться на этом заработать.

Это будет первое приближение к реалиям рынка.

Далее - задаем функцию mu(t) допустим sin(t).

Это - второе приближение.

И т.д.

Вот это будет реальное ДЕЛО!

[Удален]  

Для наглядности и понимания, насколько различны два распределения, насколько различно их поведение -- нормальное распределение и распределение Коши -- приведу картинку :

 

.

[Удален]  
Alexander_K:

Начать нужно с самого простого:

Генерируем СЧ с распределением Лапласа:

Матожидание mu=0 (то, что в Корне = эпсилон)

Среднее отклонение b=1 (в Корне = бета)

На каждом шаге считаем сумму всех ранее сгенерированных чисел - это и будет искусственная цена.

И попытаться на этом заработать.

Это будет первое приближение к реалиям рынка.

Далее - задаем функцию mu(t) допустим sin(t).

Это - второе приближение.

И т.д.

Вот это будет реальное ДЕЛО!

Ладно. Сделаю. 

 
Олег avtomat:

Ладно. Сделаю. 

Почет и уважение.

 
Олег avtomat:

теперь с графиком прибыли

N = 100000

Очень интересные графики прибыли, спасибо Олег за предоставленную возможность. По этим графикам можно видеть канал смещенной дисперсии в положительную зону, однако средняя от увеличения количества испытаний стабилизируется, если например, в данном случае при каждом открытии отнимать спред, то пик доходности будет со временем пройден и начнется обратная тенденция. В данном случае МО прибыли константа, но никак не растущее. 

 
Олег avtomat:

Для наглядности и понимания, насколько различны два распределения, насколько различно их поведение -- нормальное распределение и распределение Коши -- приведу картинку :

 Распределения Коши где-то недалеко от реальных приращений.
[Удален]  
Novaja:

Очень интересные графики прибыли, спасибо Олег за предоставленную возможность. По этим графикам можно видеть канал смещенной дисперсии в положительную зону, однако средняя от увеличения количества испытаний стабилизируется, если например, в данном случае при каждом открытии отнимать спред, то пик доходности будет со временем пройден и начнется обратная тенденция. В данном случае МО прибыли константа, но никак не растущее. 

 

.

При смене знака реле производится закрытие открытой позиции и открытие новой позиции -- простейшая система, не учитывающая многих нюансов. Позиция = 1 лот, т.е. никакого наращивания не производится. Видно, что есть и прибыльные, и убыточные позиции. При этом мат.ожидание положительно (11 шагов), а дисперсия составляет порядка 10% мо (1 шаг). Никакой спред здесь не учтён. Но при большом желании можно учесть и спред, назначив для него какую-то долю от величины шага, например, 0.1 шага. Мне представляется, что это не внесёт каких-то кардинальных изменений в поведение графика прибыли.

Полезно будет сделать график кумулятивной прибыли, чтобы был наглядным общий результат (помимо результатов каждой сделки). Сделаю. Но попозже. 

 
Олег avtomat:

 

.

При смене знака реле производится закрытие открытой позиции и открытие новой позиции -- простейшая система, не учитывающая многих нюансов. Позиция = 1 лот, т.е. никакого наращивания не производится. Видно, что есть и прибыльные, и убыточные позиции. При этом мат.ожидание положительно (11 шагов), а дисперсия составляет порядка 10% мо (1 шаг). Никакой спред здесь не учтён. Но при большом желании можно учесть и спред, назначив для него какую-то долю от величины шага, например, 0.1 шага. Мне представляется, что это не внесёт каких-то кардинальных изменений в поведение графика прибыли.

Полезно будет сделать график кумулятивной прибыли, чтобы был наглядным общий результат (помимо результатов каждой сделки). Сделаю. Но попозже. 

Для меня это и было ново, что средняя доходность при значительно большом количестве сделок константа, она не растет и не убывает, она стабильна. Ты можешь  сделать чтобы средняя доходности постоянно росла? В данном случае я не имею ввиду за счет увеличения лотности, самой стратегией? 

[Удален]  
Novaja:

Для меня это и было ново, что средняя доходность при значительно большом количестве сделок константа, она не растет и не убывает, она стабильна. Ты можешь  сделать чтобы средняя доходности постоянно росла? В данном случае я не имею ввиду за счет увеличения лотности, самой стратегией? 

что такое средняя доходность сделки?  Это сумма всех сделок, делённая на всё количество сделок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что средняя является константой, приблизительно, с небольшими вариациями, и эти вариации будут тем меньше, чем больше будет общее число сделок.

 
Олег avtomat:

что такое средняя доходность сделки?  Это сумма всех сделок, делённая на всё количество сделок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что средняя является константой, приблизительно, с небольшими вариациями, и эти вариации будут тем меньше, чем больше будет общее число сделок.

Наверное глупость спросила, чтобы средняя доходность росла, надо чтобы МО постоянно росло.

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