Случайное блуждание : - страница 20
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Без прочего, это без чего? Без формул и без цифр?
С формулами конечно, как без формул-то? Без абстрактных утверждений ,которые не получится применить на практике, как в случае с бесконечностью, заработать то можно, но только теоретически, или как в задаче о разорении игрока, в которой если у тебя денег больше, чем у соперника, то ты выиграешь. Это все мало подходит для реальной жизни.
С формулами конечно, как без формул-то? Без абстрактных утверждений ,которые не получится применить на практике, как в случае с бесконечностью, заработать то можно, но только теоретически, или как в задаче о разорении игрока, в которой если у тебя денег больше, чем у соперника, то ты выиграешь. Это все мало подходит для реальной жизни.
Тогда очень интересно, как вы собрались иметь дело с теорией вероятности и статистикой если там основное понятие - матожидание, как раз подразумевающее результат бесконечного количества измерений. Отказаться в математике от бесконечности, то же само, что и отказаться от нуля.
Подводя черту :
.
Подводя черту :
.
В чем стереотип? В том, что для понятия матожидания нужно понятие бесконечности? А вы такие такие... в трансцендентном плаваете?
это не тебе адресовано
Вот и утих интерес к теме...
А почему? А потому шта нетути практических выводов. Ну, можно (наверное, можно - т.к. винеровский процесс со сносом не имеет тенденции возврата к средней и достаточно торговать "по тренду") или нельзя заработать на СБ - какая разница, если на реальном рынке нет и не предвидится СБ?
А на нижнем графике чё? Искомый ключ "тренд/флет", который я уже полгода безуспешно ищу?
Выкладывай формулу расчета! С меня - Грааль.
Александр, на нижнем, если я правильно понимаю, система входов в рынок с последующим переворотом (комментарий #124).
Пересечение мувингов (или что там за фильтры) даёт сигнал на вход/переворот. Ну и доливка при пересечении ценой быстрого мувинга.
Сигнал на покупку = 1, на продажу = -1.
Доливка на покупку ~= 0,75, доливка на продажу ~= -0,75.
Правда, автор посчитал профит вроде как без доливок...
Топикстартер пургу гонит, торговать можно только прогнозы будущего состояния рынка, причем очень сложно-прогнозируемые подтипы состояния рынка такие как будущие приращения цены и их взаимосвязи, а это априори отсутствует в СБ, так как мы сами эти приращения сформировали псевдо-случайными, так что и торговать нечего.
Если бы торговался сам белый шум, то всё было бы просто, а кумулятивный уже не торгуется.