Случайное блуждание : - страница 54
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Задатчик СБ == распределение Лапласа.
.
А в каком месте там это распределение Лапласа?
.
.Симметричное.
.
Смещённое влево.
.
Смещённое вправо.
.
А смысл?
qj=1-pj;
pj>qj; следовательно pj>1-pj; следовательно pj>0.5
Значит 1 если pj>0.5, иначе -1. Каким образом форма распределения повлияет на вид случайного блуждания?
Какое бы ни было распределение, генератор случайных числе в половине случаев даст число меньше 1/2, в остальной половине случаев - больше 1/2.
А смысл?
qj=1-pj;
pj>qj; следовательно pj>1-pj; следовательно pj>0.5
Значит 1 если pj>0.5, иначе -1. Каким образом форма распределения повлияет на вид случайного блуждания?
Какое бы ни было распределение, генератор случайных числе в половине случаев даст число меньше 1/2, в остальной половине случаев - больше 1/2.
Смысл есть.
Если есть смещение, то 0.5 уже не будет центром :
.
Более того, динамический диапазон [-d, d] также может быть несимметричным. Например, [-a, b] .
Тогда даже при симметричном распределении центр окажется смещённым.
Смысл есть. Если есть смещение, то 0.5 уже не будет центром :
.
Если будет смещение, то уже без разницы какое распределение, будет снос в одну сторону.