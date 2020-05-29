Случайное блуждание : - страница 54

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А в каком месте там это распределение Лапласа?
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Задатчик СБ == распределение Лапласа.

 

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Dmitry Fedoseev:
А в каком месте там это распределение Лапласа?

 

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Симметричное.
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Смещённое влево.

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Смещённое вправо.

 
Олег avtomat:

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А смысл?

qj=1-pj;

pj>qj; следовательно pj>1-pj; следовательно pj>0.5

Значит 1 если pj>0.5, иначе -1. Каким образом форма распределения повлияет на вид случайного блуждания? 

Какое бы ни было распределение, генератор случайных числе в половине случаев даст число меньше 1/2, в остальной половине случаев - больше 1/2.  

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Dmitry Fedoseev:

А смысл?

qj=1-pj;

pj>qj; следовательно pj>1-pj; следовательно pj>0.5

Значит 1 если pj>0.5, иначе -1. Каким образом форма распределения повлияет на вид случайного блуждания? 

Какое бы ни было распределение, генератор случайных числе в половине случаев даст число меньше 1/2, в остальной половине случаев - больше 1/2.  

Смысл есть.

Если есть смещение, то 0.5 уже не будет центром :

 

.


Более того, динамический диапазон [-d, d] также может быть несимметричным.  Например,  [-a, b] .

Тогда даже при симметричном распределении центр окажется смещённым.

 
Олег avtomat:

Смысл есть. Если есть смещение, то 0.5 уже не будет центром :

 

.

Если будет смещение, то уже без разницы какое распределение, будет снос в одну сторону.

 
Олег, это пока без динамического смещения матожидания?
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