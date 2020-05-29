Случайное блуждание : - страница 31

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Сергей Матвеев:

а где цепь маркова?


Случайное блуждание

во как... выглядит как "слышал звон, да не знает, где он"...

Ты знаешь, что такое цепь Маркова? Посмотри определение. Разберись.

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Сергей Матвеев:
там у тебя ошибка.

вероятность 0,6 не означает, что в этот момент нужно единицу рисовать.

это означает, что на данной итерации в 6 случаях из 10 выпадет  единица.
а в 4 случаях из 10 выпадет минус единица.

а ты вероятность 0,6 сразу на 1 заменяешь.

Ошибки там нет. Всё там правильно.

Далее по твоему тексту предполагаю такие варианты:

1) либо это изощрённый троллинг специалиста ТВиМС, возмущённого моими неуважительными высказываниями об их парафии;

2) либо это результат полного отсутствия знаний в данной области, и тебе необходимо начать с того, чтобы понять само определение "вероятности".

 
Олег avtomat:

Ошибки там нет. Всё там правильно.

Далее по твоему тексту предполагаю такие варианты:

1) либо это изощрённый троллинг специалиста ТВиМС, возмущённого моими неуважительными высказываниями об их парафии;

2) либо это результат полного отсутствия знаний в данной области, и тебе необходимо начать с того, чтобы понять само определение "вероятности".

в случайном блуждании вероятность переменчива, от 0 до 1. искаженная монетка.

вот здесь ты генерируешь вероятности.


а вот здесь, если выпадет вероятность больше 0,5, ты заменяешь ее на 1.


зачем ты вероятность >0,5 заменяешь на 1?

вероятность 0,6 не значит что стопроцентно выпадет орел.
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Сергей Матвеев:
в случайном блуждании вероятность переменчива, от 0 до 1. искаженная монетка.

вот здесь ты генерируешь вероятности.


а вот здесь, если выпадет вероятность больше 0,5, ты заменяешь ее на единицу.


зачем ты вероятность >0,5 заменяешь на 1?

вероятность 0,6 не значит что стопроцентно выпадет орел.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Случайное блуждание :

Олег avtomat, 2018.10.28 10:33

Посмотрите на первую страницу. Там алгоритм СБ. Претензий к алгоритму у вас не было. Построения произведены строго по алгоритму СБ. 

Вы не понимаете, что шаг "блужданий" по модулю равен единице (плюс единица или минус единица). Но вот каким будет направление (то бишь плюс или минус) текущего шага "блуждания" задаётся генератором случайных чисел. Вероятность положительного шага равна p, а вероятность отрицательного шага равна q=1-p. Эти вероятности связаны соотношением p+q=1. то бишь либо вверх, либо вниз, третьего не дано.


Прочти ветку. Ответы на подобные вопросы уже даны.

 
Сергей Матвеев:
в случайном блуждании вероятность переменчива, от 0 до 1. искаженная монетка.

вот здесь ты генерируешь вероятности.


а вот здесь, если выпадет вероятность больше 0,5, ты заменяешь ее на единицу.


зачем ты вероятность >0,5 заменяешь на 1?

вероятность 0,6 не значит что стопроцентно выпадет орел.
М-да. Предлагаю закрыть тему, ввиду бесполезности мероприятия.
 
Yuriy Asaulenko:
М-да. Предлагаю закрыть тему, ввиду бесполезности мероприятия.

предлагаю не закрывать тему ввиду обеспечения безопасности окружающих ))))

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Yuriy Asaulenko:
М-да. Предлагаю закрыть тему, ввиду бесполезности мероприятия.

да уж... егэ рулит... такова действительность, к сожалению.

[Удален]  
Igor Makanu:

предлагаю не закрывать тему ввиду обеспечения безопасности окружающих ))))

в том то и дело, что тема эта слишком опасна для окружающих  ;)))

 
Yuriy Asaulenko:
М-да. Предлагаю закрыть тему, ввиду бесполезности мероприятия.
ты тоже зарабатываешь на монетке?

тоже у монетки память увидел?
 
Олег avtomat:

Прочти ветку. Ответы на подобные вопросы уже даны.

ну вот ты пишешь, что p=0,9 это то же самое, что p=1.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Случайное блуждание :

Aleksey Nikolayev, 2018.10.28 11:02

Я правильно понял, что вы полагаете, что если, например, p1=0.9 и q1=1-p1=0.1, то обязательно x1=1?


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