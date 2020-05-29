Случайное блуждание : - страница 2

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Не скандальте, вы оба правы
 
Кто скажет, это только я так вижу? Начало темы: Резерв Резерв Резерв Резерв от Олега? 
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Novaja:
Кто скажет, это только я так вижу? Начало темы: Резерв Резерв Резерв Резерв от Олега? 

Это я застолбил несколько первых постов, чтобы не перебивали, как это обычно случается.

Не торопясь наполню их необходимым содержанием.
 
Олег avtomat:

Это я застолбил несколько первых постов, чтобы не перебивали, как это обычно случается.

Ну то ок)) Олег, а почему зачеркнут был? Я в первом ряду сижу жду)) 

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Novaja:

Ну то ок)) Олег, а почему зачеркнут был?

автобан за спам -- так робот определил. Но уже вопрос урегулирован.

 
Хотела спросить, будешь рассматривать случай о разорении игрока? Или мне это в своей ветке кинуть?
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Novaja:
Хотела спросить, будешь рассматривать случай о разорении игрока? Или мне это в своей ветке кинуть?

Размести у себя. А там видно будет.

 

Классический винеровский процесс со сносом...

Можно ли на нем заработать? 

Хз.... Это - процесс без возврата к среднему, в отличие от процесса Орнштейна-Уленбека.

Разве что торговать "по тренду". Но, для этого нужен ключ "тренд/флет", поиском которого я всех уже зае....

Короче - не знаю.

 

ты еще опрос создай сколько идиотов, а сколько умных.


 
ты советник напиши, который на сб покажет прибыль, это будет доказательство.
а то доказательство он решил предоставить - создать опрос, в котором неучи проголосуют.
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