Случайное блуждание : - страница 2
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Кто скажет, это только я так вижу? Начало темы: Резерв Резерв Резерв Резерв от Олега?
Это я застолбил несколько первых постов, чтобы не перебивали, как это обычно случается.Не торопясь наполню их необходимым содержанием.
Это я застолбил несколько первых постов, чтобы не перебивали, как это обычно случается.
Ну то ок)) Олег, а почему зачеркнут был? Я в первом ряду сижу жду))
Ну то ок)) Олег, а почему зачеркнут был?
автобан за спам -- так робот определил. Но уже вопрос урегулирован.
Хотела спросить, будешь рассматривать случай о разорении игрока? Или мне это в своей ветке кинуть?
Размести у себя. А там видно будет.
Классический винеровский процесс со сносом...
Можно ли на нем заработать?
Хз.... Это - процесс без возврата к среднему, в отличие от процесса Орнштейна-Уленбека.
Разве что торговать "по тренду". Но, для этого нужен ключ "тренд/флет", поиском которого я всех уже зае....
Короче - не знаю.
ты еще опрос создай сколько идиотов, а сколько умных.
а то доказательство он решил предоставить - создать опрос, в котором неучи проголосуют.