Случайное блуждание : - страница 67
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ВСЕ слились.
Я уже следил за твоим прошлым конкурсом - развязка была аналогична судьбе трахтеров.
Ты ошибаешься. Но переубеждать тебя в чём-либо -- бесполезное занятие, а главное, совершенно ненужное занятие.
Поражает то, что действие человека, направленное во благо, наказуемо, так где логика, неужели мы все подвержены стадному чувству?
Это график эквити системы которая выигрывает у монетки.
Фотошоп освоили?
Поражает то, что действие человека, направленное во благо, наказуемо, так где логика, неужели мы все подвержены стадному чувству?
Это график эквити системы которая выигрывает у монетки.
еще раз для школьников -ЛЮБАЯ ТС, имеющая несколько настраиваемых параметров, может "ВЫИГРАТЬ" у монетки в течение как угодно длительного срока. НО ТОЛЬКО НА ИСТОРИИ.
Вы можете взять любой кусок любого ряда и натянуть на него свою ТС - любую, хоть на двух машках, хоть на трех машках, хоть на пяти. Вы просто подгоните периоды машек под этот кусок и все.
Вы "выиграли"? Да, на этом куске. Выиграете ли вы в будущем - нет.
На СБ можно РЕАЛЬНО выиграть только случайно.
Это график эквити системы которая выигрывает у монетки.
Запустите эту систему на тысяче реализаций СБ (без тренда) и соберите получившиеся конечные значения капитала в одну выборку. Найдите её среднее и дисперсию и проверьте значимость отклонения этого среднего от нуля.
То что для любой конкретной реализации СБ можно подобрать прибыльную систему - это давно известно.
бывают и такие интерпретации. но редкие.
:)))) А тебе, ребенок, еще школу надо закончить - прежде чем со взрослыми дядьками базарить.
"Точного общепринятого определения С. б. нет."
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/5137
обычно сб - это единицы и минус единицы:
но в литературе попадаются примеры, когда используют приращения разной величины.
Дядя, ты не одной статьи по СБ, даже, видимо, не читал.
"физик", который дуб в математике. я такого еще не видел.
:)))) А тебе, ребенок, еще школу надо закончить - прежде чем со взрослыми дядьками базарить.
Alexander_K:
а не упираться в паршивую монету, для которой доказана невозможность выигрыша.
так "доказано" же уже автоматом, что возможно.
или ты, дядя, не врубаешься в тему, которую читаешь? мозги уже старческие?)
ВСЕ слились.
Я уже следил за твоим прошлым конкурсом - развязка была аналогична судьбе трахтеров.
но на практике все не так ка как картинках.
Вот куды ты все время лезешь, Басище? Ну, не шаришь ни в чем - помолчи, за умного сойдешь.
Вот зачем куды-то впрягаться, коль дома - лошадь, лапти, печь. Красота! Живи - не горюй. А?
Судя по хамоватым последним постам, пошла серия профитных сделок)) Так, Александр?
а когда потеряет, то приходит и ноет, что нужно идти в дворники. ))))
да. он когда сделку прибыльную случайно заключит, то прилазит на форум и кричит "вы все дитяти! олухи!"
а когда потеряет, то приходит и ноет, что нужно идти в дворники. ))))
Судя по хамоватым последним постам, пошла серия профитных сделок)) Так, Александр?
Нет, увы, все по-прежнему: плюс, минус, минус, плюс - до бесконечности.
И вот зря вы тут кипишуете, напротив - эта тема весьма интересна.
Подозреваю я, что на рынке - СБ, а именно Laplace motion.
А если на любом СБ принципиально нельзя зарабатывать (да простят меня читатели - я в этом не уверен), то чё мы вообще на рынке делаем?
Допустим, все-таки есть небольшие участки с памятью/последействим - но как их выявить? Я уж все перебрал - корреляцию, энтропию, асимметрию, Херста... Как выявить участки с памятью?
Если мы не умеем выделять участки с памятью, то фактически, используем рыночный ВР как СБ и... Финита ля комедия? Сматывать удочки? Обидно, как-то... Вот я и читаю эту ветку... А вдруг? Как утопающий хватается за соломинку - так и я. Уж простите меня старого осла - но, чё еще делать-то?