Случайное блуждание : - страница 30
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"случайное блуждание" привело в "интересное и юмор" :-)
на то оно и случайное
По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком.
Ну или вот так например, известная довольно штука. Теперь попробуйте по слогам прочитать текст.
Необычно, когда читаешь увязаешь в словах, потом две последние фразы -и такая легкость восприятия))
Где можно почитать про аттракторы и про цены? То что написано у Билла Вильямса в Торговом хаосе я не понял как применить.
Это не Билл про это ничего нигде не найдешь. Это точно.
Как тогда Олег должен знать про это?
Ну он академически долго изучал аттракторы...ну такая подсказка должна дать проблеск... наверное...
Это тогда должна быть связь с Вами через космос!
В теме и доказывать ничего не надо.
Допустим, что заработать на СБ нельзя. Т.е. мы неизбежно проиграем.
Но куда, пардон, делись деньги? Они не могут исчезнуть. Значит кто-то все-таки заработал.
Отсюда следует, что на СБ заработать можно.
ты троллишь.
"зарабатывать на постоянной основе"
Равномерное распределение.
(несколько реализаций СБ)
Размах "блужданий" составляет 30 - 40 - 50 - 60 единиц..
а где цепь маркова?
Случайное блуждание
Равномерное распределение.
(несколько реализаций СБ)
Размах "блужданий" составляет 30 - 40 - 50 - 60 единиц..
вероятность 0,6 не означает, что в этот момент нужно единицу рисовать.
это означает, что на данной итерации в 6 случаях из 10 выпадет единица.
а в 4 случаях из 10 выпадет минус единица.
а ты вероятность 0,6 сразу на 1 заменяешь.