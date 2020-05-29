Случайное блуждание : - страница 30

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"случайное блуждание" привело в "интересное и юмор" :-)

на то оно и случайное

 
Wizard2018:

По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком.

Ну или вот так например,  известная довольно штука.  Теперь попробуйте по слогам прочитать текст.

Необычно, когда читаешь увязаешь в словах, потом две последние фразы -и такая легкость восприятия))

 
Roman Kutemov:
Где можно почитать про аттракторы и про цены? То что написано у Билла Вильямса в Торговом хаосе я не понял как применить. 
Это не Билл про это не найдешь ничего похожего да и не написано про это нигде. Это точно. Странно конечно что за почти век развития биржевой спекуляции и инвестирования этого никто не заметил ...
Если вы часов 10 будете  наблюдать за ходом цены в ускоренном темпе на малых ТФ то возможно тоже кое-что увидите, то что видел Я раньше, но только лишь сейчас придя к этому математически понял что нашел то, что давно уже замечал. 
Если вы и дальше будете определять толстые хвосты - у вас ничего не выйдет, если будет очень хороша система анализа , то может спред в долгосрочном и перекроете, но не более того.
 
Martin Cheguevara:
Это не Билл про это ничего нигде не найдешь. Это точно. 
Как тогда Олег должен знать про это? 
 
Roman Kutemov:
Как тогда Олег должен знать про это? 
Ну он академически долго изучал аттракторы...ну такая подсказка должна дать проблеск... наверное... 
 
Martin Cheguevara:
Ну он академически долго изучал аттракторы...ну такая подсказка должна дать проблеск... наверное... 
Это тогда должна быть связь с Вами через космос! 
 
Roman Kutemov:
Это тогда должна быть связь с Вами через космос! 
XD понятно Я никогда не умел объяснять)
 
Yuriy Asaulenko:

В теме и доказывать ничего не надо.

Допустим, что заработать на СБ нельзя. Т.е. мы неизбежно проиграем.

Но куда, пардон, делись деньги? Они не могут исчезнуть. Значит кто-то все-таки заработал.

Отсюда следует, что на СБ заработать можно.

ты троллишь.

"зарабатывать на постоянной основе"


 
Олег avtomat:

Равномерное распределение.

(несколько реализаций СБ)



Размах "блужданий" составляет  30 - 40 - 50 - 60 единиц.

.

а где цепь маркова?


Случайное блуждание
 
Олег avtomat:

Равномерное распределение.

(несколько реализаций СБ)



Размах "блужданий" составляет  30 - 40 - 50 - 60 единиц.

.
там у тебя ошибка.

вероятность 0,6 не означает, что в этот момент нужно единицу рисовать.

это означает, что на данной итерации в 6 случаях из 10 выпадет  единица.
а в 4 случаях из 10 выпадет минус единица.

а ты вероятность 0,6 сразу на 1 заменяешь.
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