Случайное блуждание : - страница 183
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Пару часов спустя. Никто не откликнулся. Настолько слабо общество?. Способно только слушать РЭП???
Почему ни у кого не возник вопрос?
Почему не схвачены лимитные ордера?
Или ни кому это не интересно?
Тогда молчу как рыба.
Почему ни у кого не возник вопрос?
Почему не схвачены лимитные ордера?
Или ни кому это не интересно?
Тогда молчу как рыба.
нижняя лимитка не схвачена потому что до неё аск не доходил, повидимому
нижняя лимитка не схвачена потому что до неё аск не доходил, повидимому
Это так. Мы видим это на истории, но они были выставлены ювелирно заранее, но не задели.
Странность наблюдаю. или свою глупость))
На этом откланиваюсь. Всё реально закрываю. До новых встреч.))
Это так. Мы видим это на истории, но они были выставлены ювелирно заранее, но не задели.
Странность наблюдаю. ))
Это НейроСеть выдаёт предсказательный вариант в процентном отношении. Не использовалась в опубликованных.
Не придумал ещё, как прикрутить её к ТС.
голубая - рост
томатная - падение.
пустомеля...
С понедельника следи за июньским конкурсом. И делай по нему ежедневные обзоры.
Срок проведения конкурса: с 1 июня по 30 июня 2020 года
Задача: 100-кратное увеличение стартового депозита.
пустомеля...
С понедельника следи за июньским конкурсом. И делай по нему ежедневные обзоры.
Срок проведения конкурса: с 1 июня по 30 июня 2020 года
Задача: 100-кратное увеличение стартового депозита.
хоть паузу делай на разбор ошибок..
Мое личное мнение что монетка с соотношением стопа к профиту 1/2 и входы более мение логичные и открытие новой только после закрытия тещей имеет место быть про блуждания могу только так сказать
тут уж или монетка или "более-менее логичные". или трусы надень или крестик сними :-)
а просто монетка шансов не имеет, вне зависимости от соотношений стоп/тейк и спреда. Она зараза даже не к 0 стремиться.