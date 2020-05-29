Случайное блуждание : - страница 183

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Пару часов спустя. Никто не откликнулся.  Настолько слабо общество?. Способно только слушать РЭП???

D_25

 

Почему ни у кого не возник вопрос?

Почему не схвачены  лимитные ордера?

Или ни кому это не интересно?

Тогда молчу как рыба.

 
Uladzimir Izerski:

Почему ни у кого не возник вопрос?

Почему не схвачены  лимитные ордера?

Или ни кому это не интересно?

Тогда молчу как рыба.

нижняя лимитка не схвачена потому что до неё аск не доходил, повидимому

 
Andrey Dik:

нижняя лимитка не схвачена потому что до неё аск не доходил, повидимому

Это так. Мы видим это на истории, но они были выставлены ювелирно заранее, но не задели.

Странность наблюдаю. или свою глупость))

На этом откланиваюсь. Всё реально закрываю. До новых встреч.))

dd3

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Это так. Мы видим это на истории, но они были выставлены ювелирно заранее, но не задели.

Странность наблюдаю. ))

Угомонись, картошку переел что ли
 

Это НейроСеть выдаёт предсказательный вариант в процентном отношении. Не использовалась в опубликованных.

Не придумал ещё, как прикрутить её к ТС.

голубая - рост

томатная  - падение.

ns1

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

пустомеля...


С понедельника следи за июньским конкурсом. И делай по нему ежедневные обзоры.


Срок проведения конкурса: с 1 июня по 30 июня 2020 года


Задача: 100-кратное увеличение стартового депозита.

 
Олег avtomat:

пустомеля...


С понедельника следи за июньским конкурсом. И делай по нему ежедневные обзоры.


Срок проведения конкурса: с 1 июня по 30 июня 2020 года


Задача: 100-кратное увеличение стартового депозита.

хоть паузу делай на разбор ошибок..

 
Мое личное мнение что монетка с соотношением стопа к профиту 1/2  и входы более мение логичные и открытие новой только после закрытия тещей  имеет место быть про блуждания могу только так сказать
 
Aliaksei Chyzhyk:
Мое личное мнение что монетка с соотношением стопа к профиту 1/2  и входы более мение логичные и открытие новой только после закрытия тещей  имеет место быть про блуждания могу только так сказать

тут уж или монетка или "более-менее логичные".  или трусы надень или крестик сними :-)

а просто монетка шансов не имеет, вне зависимости от соотношений стоп/тейк и спреда. Она зараза даже не к 0 стремиться. 

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