Случайное блуждание : - страница 86

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Renat Akhtyamov:

где этот рисунок?

публикуй, глянем

 
aleger:

понятненько теперь

то есть тренд, судя по картинке, от жетой цифры до белой?

 
Renat Akhtyamov:

понятненько теперь

то есть тренд, судя по картинке, от жетой цифры до белой?

И они (тренды восходящие и нисходящие) всегда чередуются, даже при ложных разворотах, боковиках и глобально.

Цифири - размеры трендов в пунктах.

[Удален]  
aleger:

И они (тренды восходящие и нисходящие) всегда чередуются, даже при ложных разворотах, боковиках и глобально.

Цифири - размеры трендов в пунктах.

Это не тренд, это болтанка в тренде, внутри тренда  (в данном случае похоже на разворот вверх)

 
aleger:

И они (тренды восходящие и нисходящие) всегда чередуются, даже при ложных разворотах, боковиках и глобально.

Цифири - размеры трендов в пунктах.

кстати, Олег сказал верно про болтанку.
 
Да, детки. Как у вас всё запущено. Просто ужас.
 
Олег avtomat:

Это не тренд, это болтанка в тренде, внутри тренда  (в данном случае похоже на разворот вверх)

И с отображением всех этих движений на всех ТФ (кроме "скрытых") самый простой Зигзаг (один из первых) прекрасно справляется!

 
Alexander_K:

Поясню, чего я жажду.

Вот у распределения приращений невероятно высокий эксцесс. Эксцесс, как известно, прямо зависит от выбросов в хвосты распределения.

Вот мне кажется, что, когда произошел резкий скачок цены и резко возрос эксцесс в скользящем временном окне - это сигнал начала тренда.

Но, это - моя гипотеза, ее еще надо доказывать.

Возможно, есть другие ключи - не знаю...

Вряд ли кому эти "ключи" известны, даже если они и существуют. Иначе, они бы уже были, как говорится, "отыграны" рынком и перестали быть ключами.

Упражнения с распределением приращений напоминают старый анекдот про говядину разных сортов, это там где собака рубится вместе с будкой. Мы берём разные участки (флет, разные тренды) и смешиваем их в одну кучу.

Можно сделать простую модель нестационарного СБ - в первой части приращения гауссовские с очень маленькой дисперсией, а во второй - с очень большой, а среднее - везде нулевое. Если потом взять распределение приращений на всём промежутке, то получим смесь исходных распределений, которую можно принять и за Лапласа и за что-нибудь ещё. Нестационарность - это весьма неприятная штука и как с ней работать в общем случае - не очень понятно.

 
Aleksey Nikolayev:

Можно сделать простую модель нестационарного СБ - в первой части приращения гауссовские с очень маленькой дисперсией, а во второй - с очень большой, а среднее - везде нулевое. Если потом взять распределение приращений на всём промежутке, то получим смесь исходных распределений, которую можно принять и за Лапласа и за что-нибудь ещё. Нестационарность - это весьма неприятная штука и как с ней работать в общем случае - не очень понятно.

Дык, а мы-то зачем здесь собрались?

Повторяю, самая уникальная и загадочная вещь - это эксцесс этого распределения. Информация о распределении содержит в себе тайну рынка.

Не хотите его исследовать, не надо - Грааль не получите.

 
Aleksey Nikolayev:

Нестационарность - это весьма неприятная штука и как с ней работать в общем случае - не очень понятно.

У вас (у многих) нестационарность превратилась в жупел. Прям и неизвестно что делать.

Системы связи, радиолокации, автоматики уже давно (еще до цифровой эры) и успешно работают в условиях просто, извините, жуткой нестационарности. И ничего, справляются, сигнал даже из под шумов достают.

Имхо, пустое все это, эти страшилки.

ЗЫ вся литература -теория в свободном доступе

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