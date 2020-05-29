Случайное блуждание : - страница 128

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Maxim Dmitrievsky:

тогда создай свою тему и проповедуй там, а отсюда свали по хорошему

хватит с муд... реной хаос везде разводить

вас дебилов просишь-просишь, вы вообще ни хрена не понимаете слов человеческих

Максим, истина дороже. Эта тема Вашего оппонента, он здесь хозяин, а Вы - гость. Вам хозяева не надоели? 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Остается распознать рыночное движение, отличив его от случайного. 

Что-то я не уловил твоей мысли.  Это просто разные категории.  У них нет взаимосвязи.

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Максим, истина дороже. Эта тема Вашего оппонента, он здесь хозяин, а Вы - гость. Вам хозяева не надоели? 

Ты ошибся. Этот тролль-Уладзимир здесь пришлый паразит.

 
Олег avtomat:

Ты ошибся. Этот тролль-Уладзимир здесь пришлый паразит.

Я читаю  и улыбаюсь))

 
Алексей Тарабанов:

Остается распознать рыночное движение, отличив его от случайного. 

хм

интересная мысля

 
СБ-шники, вступитесь за собрата вашего Toddler на смартлабе. Его там обозвали шизой и подло игнорируют.
[Удален]  
Aleksey Nikolayev:
СБ-шники, вступитесь за собрата вашего Toddler на смартлабе. Его там обозвали шизой и подло игнорируют.

Он сам избрал себе такую судьбу.

 
Aleksey Nikolayev:
СБ-шники, вступитесь за собрата вашего Toddler на смартлабе. Его там обозвали шизой и подло игнорируют.

А что хотеть? Чтобы его возвеличили за новый 100хастик??

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:
СБ-шники, вступитесь за собрата вашего Toddler на смартлабе. Его там обозвали шизой и подло игнорируют.

Немудрено, типичный комментатор смрадлаба:

не на тот ресурс Александр пошел, не на тот...

Зато, на картинке неявно присутствуют местные комментаторы разных мастей.. петуха только не хватает


[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

Не мудрено, типичный комментатор смрадлаба:

не на тот ресурс Александр пошел, не на тот...


А в чем различие с этим форумом?
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