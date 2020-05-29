Случайное блуждание : - страница 128
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тогда создай свою тему и проповедуй там, а отсюда свали по хорошему
хватит с муд... реной хаос везде разводитьвас дебилов просишь-просишь, вы вообще ни хрена не понимаете слов человеческих
Максим, истина дороже. Эта тема Вашего оппонента, он здесь хозяин, а Вы - гость. Вам хозяева не надоели?
Остается распознать рыночное движение, отличив его от случайного.
Что-то я не уловил твоей мысли. Это просто разные категории. У них нет взаимосвязи.
Максим, истина дороже. Эта тема Вашего оппонента, он здесь хозяин, а Вы - гость. Вам хозяева не надоели?
Ты ошибся. Этот тролль-Уладзимир здесь пришлый паразит.
Ты ошибся. Этот тролль-Уладзимир здесь пришлый паразит.
Я читаю и улыбаюсь))
Остается распознать рыночное движение, отличив его от случайного.
хм
интересная мысля
СБ-шники, вступитесь за собрата вашего Toddler на смартлабе. Его там обозвали шизой и подло игнорируют.
Он сам избрал себе такую судьбу.
СБ-шники, вступитесь за собрата вашего Toddler на смартлабе. Его там обозвали шизой и подло игнорируют.
А что хотеть? Чтобы его возвеличили за новый 100хастик??
СБ-шники, вступитесь за собрата вашего Toddler на смартлабе. Его там обозвали шизой и подло игнорируют.
Немудрено, типичный комментатор смрадлаба:
не на тот ресурс Александр пошел, не на тот...
Зато, на картинке неявно присутствуют местные комментаторы разных мастей.. петуха только не хватает
Не мудрено, типичный комментатор смрадлаба:
не на тот ресурс Александр пошел, не на тот...