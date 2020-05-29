Случайное блуждание : - страница 122
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да, да, ты примерно в этом духе практически всех и поносишь, так может дело в тебе а не в окружающих? )
ты путаешь, я просто общаюсь с ними на их языке. Если посмотришь историю, то я этим персонажам сам вообще никогда ничего не писал, мне на них просто похя пишу по теме топика, если ты не заметил, то пора покупать очочи
Эээ судя по тому как у тебя бомбит, у тебя даже с картинками проблемы, не говоря уже о продакшне.
каво бомбит? если тебе что-то кажется, то переживи это самостоятельно плз
каво бомбит?
Вам бы объединиться с Уладз и Автоматом в одной ветке
меня тут обвиняют что меня якобы бомбит от таких чушек как ты, поэтому игнор, прости
СБ гуру, вам орлянка по зубам будет? Начальный баланс 100, take и loss == 1% от max(баланс), бросков миллионов 30. Сможете заколотить кучу бабла?
и я добавлю соли
каждый новый пункт - это орел или решка
примерно так на 10-ом пункте вероятность валится в ноль
там уже даже плакать поздно
налево пойдешь - депо потеряешь, направо и прямо - тожеи нет ни одного успешного примера торговли, даже с демки
Ребята СБшники, можно ближе к реальности, примеры, точки входа?
на молодой луне, трижды решка - это бай :-)
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