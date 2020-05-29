Случайное блуждание : - страница 122

Новый комментарий
[Удален]  
TheXpert:
да, да, ты примерно в этом духе практически всех и поносишь, так может дело в тебе а не в окружающих? )

ты путаешь, я просто общаюсь с ними на их языке. Если посмотришь историю, то я этим персонажам сам вообще никогда ничего не писал, мне на них просто пох

я пишу по теме топика, если ты не заметил, то пора покупать очочи 
 
Maxim Dmitrievsky:
Эээ судя по тому как у тебя бомбит, у тебя даже с картинками проблемы, не говоря уже о продакшне.
[Удален]  
TheXpert:
Эээ судя по тому как у тебя бомбит, у тебя даже с картинками проблемы, не говоря уже о продакшне.

каво бомбит? если тебе что-то кажется, то переживи это самостоятельно плз

[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

каво бомбит?

Вам бы объединиться с Уладз и Автоматом в одной ветке
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Вам бы объединиться с Уладз и Автоматом в одной ветке

меня тут обвиняют что меня якобы бомбит от таких чушек как ты, поэтому игнор, прости

[Удален]  
СБ гуру, вам орлянка по зубам будет? Начальный баланс 100, take и loss == 1% от max(баланс), бросков миллионов 30. Сможете заколотить кучу бабла?
 
Vict:
СБ гуру, вам орлянка по зубам будет? Начальный баланс 100, take и loss == 1% от max(баланс), бросков миллионов 30. Сможете заколотить кучу бабла?

и я добавлю соли

каждый новый пункт - это орел или решка

примерно так на 10-ом пункте вероятность валится в ноль

там уже даже плакать поздно

налево пойдешь - депо потеряешь, направо и прямо - тоже

и нет ни одного успешного примера торговли, даже с демки
[Удален]  
Ребята СБшники, можно ближе к реальности, примеры, точки входа?
 
Vladimir Baskakov:
Ребята СБшники, можно ближе к реальности, примеры, точки входа?

на молодой луне, трижды решка - это бай :-)

 

=>

1...115116117118119120121122123124125126127128129...184
Новый комментарий